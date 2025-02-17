Александр Лукашенко встретился с представителями частных предприятий

В Беларуси нет негосударственных предприятий. Частники и "гос" - просто разная форма собственности. Все работают на белорусское государство.

Александр Лукашенко озвучил 17 февраля этот постулат, который должен стать руководством к действию на всех уровнях власти. О том, как будет развиваться бизнес-сфера, правовая и экономическая среда для нее, говорили сегодня во Дворце Независимости довольно продолжительное время.

За одним столом собрались представители деловых кругов и должностные лица, которые должны работать в партнерстве. Одни - честно платить налоги и создавать рабочие места, другие - в этом помогать, не занимаясь бюрократией. Но и обратная игра - против государства - тоже не будет оставаться безнаказанной. Как это происходит во всем мире.

Равные условия для работы, равные условия поддержки, развитие совета делового сотрудничества - подробности разговора в репортаже Катерины Круталевич.

"Прошедшие все прелести и ад предпринимательской деятельности" - так позже обозначил профессиональный путь собравшихся Президент. В накопителе Дворца Независимости сегодня обсуждали дела довольно крупные бизнесмены. Сферы разные - кто-то выращивает яблоки, кто-то делает спецтехнику, кто-то торгует на маркетплейсах, а кто-то этими маркетплейсами владеет. Общее - успешность. Все эти люди уже состоялись в выбранной нише и могут отделить проблемы операционных процессов от действительно системных, где может помочь государство.

Говорить Президент сразу попросил о проблемах. От бизнеса очень важна обратная связь. Не всегда она доходит молниеносно, но после этого совещания "глобально" посыл будет понятен.

"Прошу обратить внимание чиновников (в правительстве и Администрации): у нас здесь нет негосударственных предприятий. У нас в стране есть частной и государственной формы собственности предприятия. Негосударственных людей здесь нет", - подчеркнул глава государства.

Говоря об участниках встречи, Александр Лукашенко рассказал, что просил пригласить успешно работающих предпринимателей. "Потому что кто как не вы, прошедшие, как некоторые говорят, все прелести и ад предпринимательской деятельности, знаете, что нужно для развития частного бизнеса и предпринимательства в Беларуси, - отметил Президент. - Вместе с вами я имею возможность сегодня обсудить пути дальнейшего развития предпринимательства. Вы все имеете солидный опыт работы и на внутреннем, и на внешних рынках. Прошли через преодоление постковидных последствий, научились справляться с санкционным давлением со стороны недружественных нам стран, другими барьерами. Ответственно ведете собственное дело и при этом занимаетесь благотворительностью".

Александр Лукашенко отметил, что частный бизнес занимает немалую долю белорусской экономики. Этот сектор формирует половину ВВП, обеспечивает 37 % промышленного производства, именно на него приходится треть всех инвестиций.

Этот же сектор забирает на себя и треть всех инвестиций. Что нужно, чтобы в бизнес в Беларуси хотели вкладываться? Президент спросил и об условиях экосистемы и, конечно, разговор зайдет о регуляции.

Александр Лукашенко указал на излишнюю зарегулированность "После двухлетней работы правительства по оптимизации административных процедур их количество сократилось примерно до тысячи (какая-то страшная цифра). Но почти 10 % относятся к строительной сфере. Мы отдельно с этим разбираемся и, думаю, разберемся. Наиболее востребованные процедуры по-прежнему не переведены в полноценный цифровой формат", - сказал глава государства. Например, так и не создана система одного окна по таким направлениям, как внешнеэкономическая деятельность, сделка с недвижимостью, регистрация права на объекты интеллектуальной собственности. "Все это требует бумажной волокиты", - заметил Президент.

Во-вторых, есть пробелы во всеобъемлющей оценке регулирующего воздействия отдельных правовых актов. "Этот институт, который мы ввели еще в 2019 году, сегодня работает недостаточно эффективно. Хотя договаривались, что по каждому правовому акту будет должным образом просчитана реальная польза (или вред) вводимых новшеств для всей экономики. Такая оценка должна иметь силу не ниже юридической оценки правовых актов", - требует глава государства. В-третьих, среди вопросов, на которые сейчас нужно обратить особое внимание, глава государства назвал декриминализацию экономических рисков. Александр Лукашенко отметил, что среди предпринимателей, как и в любой другой сфере, попадаются недобросовестные дельцы, и единичные случаи бросают тень недоверия на все бизнес-сообщество. "Но я хочу подчеркнуть: никаких искусственных барьеров из-за нескольких жуликов государство возводить не будет", - заявил глава государства.

Основной доклад о том, как сейчас обстоят дела - в ведении первого вице-премьера. Николай Снопков - с его собственных слов - и есть "мост" между деловыми кругами и Президентом лично. Совет делового сотрудничества курирует именно он.

"Из 208 реализуемых проектов в регионах 116 реализуются малым и средним бизнесом. Объем инвестиций в эти проекты - 40 % от общего объема и 65 % - это количество создаваемых рабочих мест от общего объема, или почти 7 тыс.", - привел данные статистики первый вице-премьер.

"То есть здесь создается больше половины частных предприятий. Государственной формы собственности вы помогаете из республиканского бюджета, а частникам нет?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Нет, здесь мы помогаем всем. В данном случае условия равные. Создан один финансовый продукт (финансирование под 8 % годовых на восемь лет), он одинаковый для всех", - пояснил Николай Снопков.

"Я это специально подчеркнул, чтобы предприниматели, бизнесмены понимали, что, если государство определяет какую-то программу, как "Один район - один проект", мы в одинаковые условия ставим всех - и частников, и предприятия государственной формы собственности, - заявил Президент. - Если вас устраивают такие условия, выравнивайтесь с предприятиями государственной формы собственности и работайте. Если нет, смотрите сами. И потом, не надо равняться с государственными. Государственным предприятиям мы порой навязываем такие обратные требования, которые вам не снились. Но тем не менее это главное, чтобы вы понимали: равные условия для всех, кто работает на государство, на народ, честно работает, по закону и уплачивает налоги".

"Не только равные условия. Мы частный сектор будем поддерживать. Это мое личное отношение. Кто честно работает, образно говоря, тех будем жестоко поддерживать. И вы только скажите, кто вам мешает - голова сразу слетит с любого, будь он в погонах, без погон или государственный служащий. Только скажите, но сами вы должны быть чисты и прозрачны, как стекло. Вот единственное, что я от вас прошу. Никто у вас бизнес не отберет, никто вас наклонять не будет, делить что-то не будет. Это я вам гарантирую. Но государственный интерес прежде всего. Я человек такой, но дело не в этом. А дело в том, что страна в такой ситуации, что мы можем выжить, только честно мобилизовавшись", - подчеркнул глава государства.

Отдельно речь зашла про маркетплейсы. Татьяна Ким - учредитель Wildberries присутствовала на встрече. Сейчас компания занимается созданием логистического комплекса в "Великом камне" под Минском - сумма инвестиций оценивается в 390 млн белорусских рублей.

Александр Лукашенко рассказал, что недавно ему поступило письмо из правительства, касающееся развития деятельности маркетплейса Wildberries в Беларуси.

"Они готовы расширяться здесь и продавать. Вопрос: что продавать? "Мы стремимся к импортозамещению. Наш рынок небольшой, но мы хотели бы занять этот рынок своим производством". И так далее, и тому подобное. Если так - милости просим. Но еще надо учесть одну вещь. Я не хочу, чтобы исчезли магазины шаговой доступности, маленькие магазинчики и так далее. Я не хочу, чтобы была монополия крупных сетей. И не хочу, чтобы у кого-то были такие условия, а у этих - эдакие. Но если кто-то модернизировался и продвинулся в будущее, а Wildberries работает именно так (я уже боюсь, что вся торговля скоро перейдет в интернет), такие предприятия мы будем поддерживать. Но любое предприятие должно работать на Беларусь, на государство. Тогда у меня никаких не будет к вам претензий", - обратил внимание белорусский лидер.

Еще одна обязательная история для интернет-площадок - регистрация в Беларуси, что автоматически делает их и налогоплательщиками и гарантируют большую прозрачность, как рыночному игроку. На этом будут настаивать.

"Основной месседж простой. И Президент не раз о нем говорил: "Будьте честны перед Родиной, и Родина будет честна перед вами", - сказал первый вице-премьер, отвечая на вопрос, какой был главный месседж Президента во время встречи и что должны услышать представители бизнес-сообщества.

Что касается вопроса о необходимости дальнейшей либерализации законодательства, то Николай Снопков убежден: она не нужна. Вместо этого сконцентрировать все усилия предстоит на борьбе с бюрократической гидрой. "Условия в законодательстве либерализировать не нужно. Нужно провести большую работу по дебюрократизации, радикальную работу по регуляторной среде", - уверен он. Бюрократия, по его словам, порой зашкаливает, особенно с точки зрения процедурных вопросов, сроков, наличия многих субъективных факторов. "Вот это мы, не побоюсь этого слова, на корню должны вырезать. Этим правительство будет заниматься со всей ответственностью, от успеха этой работы реально зависит развитие бизнеса, - подчеркнул первый вице-премьер. - Бюрократия - это такая гидра, которая не может разрушить себя сама. Ее можно разрушить только извне. Поэтому на самом деле эта задача - основная". По его словам, после такой жесткой, рациональной и прагматичной ревизии все процедуры предстоит перевести в цифровое поле. "Мы уверены, что это создаст ту атмосферу простоты, комфорта, которая нужна бизнесу", - добавил он.

Что касается коррумпированности: Беларусь не Украина. Президент напомнил, чем заканчивается нерегуляторная экономика при худших сценариях.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что понятия справедливости и честности порой даже шире, чем можно прописать в законе. Это, например, касается социальной ответственности бизнеса, благотворительности. "Тем, кто попал в трудную ситуацию, порой не по своей вине, ну помогите. Чисто по-человечески. Если можете. Я же не заставляю вас помогать. Но мы видим, если вы где-то благотворительностью занимаетесь и помогаете, - спасибо вам, отношение к вам будет соответствующее, - сказал Президент. - Потому что вы помогаете моим людям. Я за них отвечаю. За вас и за них - за общество в Беларуси. Вы - за свои предприятия, за людей, которые у вас работают и так далее. А я - за всех за вас. Поэтому, если вы помогаете моим людям, почему я вам не должен помочь? Вот такие простые взаимоотношения должны быть".

Обращать внимание в государственно-частном партнерстве будут и на этическую сторону - это уже просто про человеческие качества управленцев. Помогать есть "всегда и кому". Хосписы, неизлечимые диагнозы, белорусы, да и не только белорусы, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Одновременно Президент предупредил, что разного рода схемы, при которых, например, выводятся деньги из государственной казны, недопустимы, и в плане ответственности за правонарушения также все в равных условиях.

Из которых может вырасти большой белорусский бренд. Один из последних рабочих выездов Президента был как-раз на такое предприятие в Борисове "Пожснаб" - делают пожарную технику в сотрудничестве с МЧС. Продают в Россию, Зимбабве, Казахстан, Азербайджан - компания на рынке уже больше четверти века, а начинали без преувеличения "в гаражах".

Еще один нюанс - Президент предложил новый, условно бонус, для добропорядочных бизнесменов. Сформировать перечень таких компании и управленцев и освободить их от проверок. Например, на три года.

"По поводу проверок этих и прочего. Давайте подумаем о том, чтобы список (составить. - Прим. ред.) порядочных бизнесменов. Добросовестных. Давайте сделаем и опубликуем его. Появились еще два человека - добавим. Но дадим команду Комитету госконтроля и прочее, чтобы они приходили к вам, интересовались, и налоговики даже, один раз в три года. Но там должно быть все железобетонно. Потому что сегодня не нарушали, завтра - нарушили, - сказал глава государства. - Мы готовы с вашей подачи: вот список, я его подпишу и передам контролирующим и прочим органам. Никто к вам не придет. Еще добавились порядочные люди, которые не нарушают, к которым прицепиться не к чему, - мы их туда добавим". Александр Лукашенко обратил внимание, что в вопросе контроля частного бизнеса нужно понимать, что если речь идет о равных условиях с государственными предприятиями, то и контроль должен быть аналогичный. "Так мы контролируем, да еще как. Ну так и вас будем контролировать, если вы этого заслуживаете. Так в любом государстве. Но в то же время, подчеркиваю, мы готовы не контролировать. Как договоримся. Если вы будете налоги уплачивать. Это - главное. И не будете обижать людей - обычных рабочих, крестьян, которые у вас работают. Это главные два условия", - заявил Президент.