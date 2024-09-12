Александр Лукашенко выразил соболезнование Мьянме в связи с жертвами тайфуна "Яги"

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Премьер-министру Мьянмы, Председателю Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с жертвами тайфуна, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"К сожалению, Вашу страну не обошла стороной трагедия, которую принес тайфун "Яги". Жертвами стихии стали сотни жителей, нанесен серьезный урон народному хозяйству. В это тяжелое время от имени белорусского народа и себя лично направляю слова глубокого сочувствия Вам, семьям погибших, всем гражданам, которые пострадали от последствий тайфуна", - говорится в соболезновании.