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Александр Лукашенко выразил соболезнование Мьянме в связи с жертвами тайфуна "Яги"
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Премьер-министру Мьянмы, Председателю Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с жертвами тайфуна, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"К сожалению, Вашу страну не обошла стороной трагедия, которую принес тайфун "Яги". Жертвами стихии стали сотни жителей, нанесен серьезный урон народному хозяйству. В это тяжелое время от имени белорусского народа и себя лично направляю слова глубокого сочувствия Вам, семьям погибших, всем гражданам, которые пострадали от последствий тайфуна", - говорится в соболезновании.
Александр Лукашенко пожелал, чтобы ситуация в Мьянме нормализировалась как можно скорее, а люди снова почувствовали себя в безопасности и спокойствии.
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