Алиев поздравил Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах, пожелав успехов в работе на этой ответственной должности и реализации намеченных планов.