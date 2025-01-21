Алиев поздравил Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах

Погода в Беларуси
Гродно8°
Брест10°
Гомель10°
Витебск8°
Могилев6°
Минск7°
Минск
7°
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает БЕЛТА.
Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах, пожелав успехов в работе на этой ответственной должности и реализации намеченных планов.
Главы государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита Александра Лукашенко в Баку, и подтвердили нацеленность на развитие дружественных отношений между двумя странами.