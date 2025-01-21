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Алиев поздравил Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 января провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает БЕЛТА.

Предварительные итоги выборов: Лукашенко набрал 86,82 % голосов

Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко с уверенной победой на президентских выборах, пожелав успехов в работе на этой ответственной должности и реализации намеченных планов.

Главы государств обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита Александра Лукашенко в Баку, и подтвердили нацеленность на развитие дружественных отношений между двумя странами.

Азербайджанвыборы 2025Александр Лукашенко