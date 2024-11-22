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Артезианская вода для Минска, вручение премий и спецпремий - 12 января в проекте "Время Первого"

Настоящий подарок для Минска и его жителей! Столица полностью перешла на водоснабжение из подземных артезианских источников.

Также в эти новогодние и рождественские дни одной из традиций является вручение премий "За духовное возрождение" и спецпремий Президента.

Проект "Время Первого" все покажет. Смотрите уже в это воскресенье, 12 января, в "Главном эфире".

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