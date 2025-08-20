Беларусь и Иран договорились заключить договор о стратегическом сотрудничестве

Беларусь и Иран условились заключить договор о стратегическом сотрудничестве. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 20 августа по итогам переговоров с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает БЕЛТА.

Глава государства оценил состоявшиеся переговоры как содержательные. По его словам, стороны достигли хороших результатов, которые позволят совершить позитивные сдвиги в двустороннем взаимодействии. "Хорошим итогом этих сдвигов будет (если мы в ближайшее время подготовим и подпишем) договор о стратегическом сотрудничестве", - сказал Александр Лукашенко.