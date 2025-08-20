3.69 BYN
Беларусь и Иран подписали совместное заявление об углубленном развитии белорусско-иранских отношений
Автор:Редакция news.by
Совместное заявление Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Ирана Масуда Пезешкиана об углубленном развитии отношений между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран подписано по итогам переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости в Минске, сообщает БЕЛТА.
Президент Ирана посещает Беларусь 19-20 августа, и основным пунктом его программы стали переговоры с главой белорусского государства в узком и широком составах.
Александр Лукашенко на переговорах подчеркнул готовность Беларуси сотрудничать с Ираном по всем направлениям - от поставок продовольствия до военно-технического сотрудничества.