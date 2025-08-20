Беларусь и Иран подписали совместное заявление об углубленном развитии белорусско-иранских отношений news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/658bf8f2-0099-435e-adb7-35d9e7f64c2f/conversions/31b1c951-9bee-48b9-a637-25064560cd19-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/658bf8f2-0099-435e-adb7-35d9e7f64c2f/conversions/31b1c951-9bee-48b9-a637-25064560cd19-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/658bf8f2-0099-435e-adb7-35d9e7f64c2f/conversions/31b1c951-9bee-48b9-a637-25064560cd19-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/658bf8f2-0099-435e-adb7-35d9e7f64c2f/conversions/31b1c951-9bee-48b9-a637-25064560cd19-xl-___webp_1920.webp 1920w

Совместное заявление Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Ирана Масуда Пезешкиана об углубленном развитии отношений между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран подписано по итогам переговоров на высшем уровне во Дворце Независимости в Минске, сообщает БЕЛТА.

Президент Ирана посещает Беларусь 19-20 августа, и основным пунктом его программы стали переговоры с главой белорусского государства в узком и широком составах.