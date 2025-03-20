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Беларусь и Пакистан планируют выработать механизм для приезда трудовых мигрантов
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Беларусь и Пакистан намерены выработать механизм для приезда трудовых мигрантов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 апреля на встрече в широком составе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает БЕЛТА.
Глава государства рассказал, что во время переговоров стороны обсудили важную и деликатную тему трудовых ресурсов. Президент констатировал, что в Пакистане есть большое количеством людей, которые могут и хотят работать в Беларуси. Между руководством двух стран достигнута договоренность о том, чтобы обеспечить им эту возможность и выработать соответствующий механизм.