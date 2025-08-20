Беларусь поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19cf43b-d37b-4f44-b973-58d13f647f07/conversions/024c8593-d919-4a45-9347-a8346fe09d75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19cf43b-d37b-4f44-b973-58d13f647f07/conversions/024c8593-d919-4a45-9347-a8346fe09d75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19cf43b-d37b-4f44-b973-58d13f647f07/conversions/024c8593-d919-4a45-9347-a8346fe09d75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e19cf43b-d37b-4f44-b973-58d13f647f07/conversions/024c8593-d919-4a45-9347-a8346fe09d75-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 20 августа по итогам переговоров с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подробно остановился на различных аспектах сотрудничества между странами и тематике состоявшихся в Минске переговоров. И в продолжение разговора отметил, что не мог оставить без внимания крайне напряженную ситуацию после нового витка военной эскалации между Израилем и Ираном, что привело к прямому вовлечению в конфликт США.