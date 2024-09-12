Белорусские дороги - в центре внимания Лукашенко

На повестке - вопросы развития сети автодорог и транспортной инфраструктуры. Одна из задач, которую ранее ставил Президент Беларуси, - обеспечить часовую доступность к городам-спутникам.

Как выполняется это и другие поручения главы государства - в докладе профильного министра.