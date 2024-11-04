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Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
Президент Беларуси, Председатель Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко поручил выстроить четкую схему работы делегатов ВНС без дублирования и подмены функционала органов власти. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой по итогам прошедшего первого заседания Президиума ВНС, сообщает БЕЛТА.
"По теме взаимодействия делегатов Всебелорусского народного собрания с органами власти Президентом был высказан ряд замечаний, утверждающих положений. Ни в коем случае чтобы не было дублирования и подмены уже существующих наших структур. Учитывая, что вся вертикаль власти сегодня выстроена в полном объеме, - сказал глава Администрации Президента. - Президиум ВНС у нас 15 человек. Секретариат ВНС - 10 человек. То есть 25 человек на сегодняшний день должны аккумулировать самые важные вопросы, которые волнуют общество".
"Роль Президиума в текущих реалиях и в текущей иерархии нашей власти - это готовить самые концептуальные вопросы, связанные с развитием нашей республики в экономической сфере, военно-политической, информационной сферах для рассмотрения уже непосредственно на ВНС", - заявил Дмитрий Крутой.
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