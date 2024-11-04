Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС

"По теме взаимодействия делегатов Всебелорусского народного собрания с органами власти Президентом был высказан ряд замечаний, утверждающих положений. Ни в коем случае чтобы не было дублирования и подмены уже существующих наших структур. Учитывая, что вся вертикаль власти сегодня выстроена в полном объеме, - сказал глава Администрации Президента. - Президиум ВНС у нас 15 человек. Секретариат ВНС - 10 человек. То есть 25 человек на сегодняшний день должны аккумулировать самые важные вопросы, которые волнуют общество".