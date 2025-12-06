Большие перспективы рынков Мьянмы, Алжира, Омана - промежуточные итоги командировки Президента

Беларусь взяла курс на укрепление многовекторной внешней политики и кует новую систему международных отношений.

В фокусе сейчас Глобальный Юг. Меняя часовые пояса, Президент находится в большой заграничной командировке. Итоги визитов сразу в несколько стран можно оценить в конкретных цифрах контрактов, в проектах, о которых стороны договорились на ближайшую перспективу. Мьянма, Алжир, Оман - это все страны Глобального Юга. Большие рынки не только для Беларуси, а в мировом контексте.

Алжир - это ворота в Африку. Мьянма - в Индию, Лаос, Таиланд, Иран, Оман - юго-восток Аравийского полуострова, серьезный торговый узел в Персидском заливе. Страны нефтяные, с запасами золота и драгоценных камней, с выходами к морю, но и одновременно это страны, которым критически нужно хорошее продовольствие, нужна медицина, нужны аграрные технологии. Каждая из них хочет повышать уровень жизни для своих людей и иметь прочный запас на будущее.

Большая командировка Президента

Большая командировка Александра Лукашенко началась 26 ноября с Кыргызстана и участия в саммите ОДКБ. Вопросы повестки были очень конкретными: усиление мобильных коллективных сил реагирования, контроль границ, при этом сближение работы разведок, совместная подготовка военных, усиление кибербезопасности.

Саммит ОДКБ: позиция Беларуси

Какие дивиденды приносит ОДКБ, в которую входят Беларусь, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан и Армения, уже не раз видели на примере внутренних вопросов. Как говорят военачальники, если внутри страны ничего не происходит, это тоже означает, что ОДКБ работает. В геополитике явного улучшения и понимания ценности мира в ближайшее время не предвидится. Поэтому ОДКБ - то, что помогает сохранять стабильность в регионе. Не потерять это - такова белорусская позиция.

"Мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях", - сказал белорусский лидер на саммите ОДКБ в Бишкеке 27 ноября 2025 года.

Глава государства констатировал, что многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью разрушены, либо утратили свою эффективность из-за конфронтации и отсутствия доверия.

"По периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы. Особенно на западном фланге нашей организации, где, казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация. Обстановка похожа как на осажденную крепость, в которой сегодня живет Беларусь", - отметил Президент.

Итог: подписание декларации Совета коллективной безопасности

Несколько форматов заседаний, двусторонних встреч, и по итогам лидеры подписали декларацию Совета коллективной безопасности как основной документ. И еще ряд договоренностей по безопасности.

Вечером того же дня белорусский борт номер один переместился в Мьянму. Полет длился ровно пять часов.

Статус визита в Мьянму - официальный. Встречали Александра Лукашенко не просто по всем правилам протокола, а с максимальным вниманием к деталям. В это же время в Янгоне состоялся Белорусско-мьянманский бизнес-форум. А уже сами переговоры лидеров проходили в столице Нейпьидо.

Исторический год для двусторонних отношений

"Поскольку Ваш приезд в Беларусь в марте стал первым официальным визитом лидера Мьянмы в нашу страну, то мы можем сказать, что 2025 год является историческим в наших отношениях", - сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что встречался в этом году с Мин Аун Хлайном шесть раз: "Это говорит о том, что никакой изоляции нет и быть не может для наших стран".

Белорусский лидер также поблагодарил лидера Мьянмы за то, что мьянманские представители во главе с министром иностранных дел приняли участие в Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Мы с вами сотрудничаем и на многих международных площадках, оказываем друг другу взаимопомощь, поддержку. Беларусь открыта к расширению сотрудничества с Мьянмой, мы руководствуемся исключительно национальными интересами, без оглядки на внешних игроков", - сказал Президент Беларуси.

Что нужно Мьянме? Машиностроительные технологии, фармацевтика (в стране растет спрос на здравоохранение), детское питание. Молоко сухое Беларусь туда уже поставляет. Рынок огромный - 55 млн человек. Туризм может быть очень привлекательным - это вопрос времени.

Мин Аун Хлайн, Главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы, и. о. президента Мьянмы:

"Беларусь является самой надежной страной для Мьянмы. И Мьянма точно так же должна стать самой надежной страной для Беларуси. Визит главы белорусского государства - первый со времен установления дипломатических отношений между странами. Это историческое событие. Мы договорились повысить статус генерального консульства Мьянмы в Минске до уровня посольства".

Беларусь и Мьянма: отмена виз

В качестве значительного шага Беларусь и Мьянма отменили визы. Страна по ресурсам, мягко говоря, содержательная. Есть и золото, и драгоценные камни, и нефть. Но Мьянма долгое время была колонией. Трижды воевала с британцами, что не могло не повлиять на темпы развития. Сейчас Мьянма переживает период становления. И при условии сильной внутренней власти может совершить даже "китайский рывок".

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Те страны, которые немножко уступают своим азиатским соседям по развитию, - это, возможно, еще более интересный рынок. Это рынок и экономического сотрудничества, и взаимообмена, и экспорта, и импорта, и поставок. В Беларуси исторически это машиностроение. Развитие таких экономических связей идет на благо не только гражданам Беларуси, не только на благо гражданам Мьянмы, Вьетнама - тех стран, с которыми Беларусь уже сотрудничает. В принципе, это хорошее оздоровительное явление для мировой экономики. Это можно только приветствовать".

Следующей точкой после Мьянмы в президентском маршруте стал Оман. Главу государства дома (и в арабском, и в политическом мире это жест максимального доверия) принимал султан Хасам бен Тарек Аль Саид. Формат встречи был закрытым, но в Султанат Оман, как выяснилось позже, Президент еще вернется. После переговоров в Алжире. А это еще 5,5 тыс. км в пути.

Дорожная карта работы с Алжиром

Алжир, как и Мьянма, тоже длительное время был колонией, только французской. Сначала сопротивлялись французам, потом были смутные времена - африканское государство непросто становилось на ноги. Пережили и гражданскую войну, и "арабскую весну". Сейчас стабильны и в экономическом, и в политическом плане. Страной управляет Абдельмаджид Теббун. Взаимпонимание с Минском, как и будущие проекты, коротко умещается в одну фразу: "от АПК до ВПК".

Сотрудничество: от АПК до ВПК

Алжир хочет строить совместные предприятия по производству тракторов и автомобилей. Есть интерес в медицине, ветеринарии, образовании. Из этого и составили дорожную карту действий.

Глава белорусского государства констатировал, что Алжир за прошедшие годы совершил сильный рывок в своем развитии, преуспел по многим направлениям. "Сюда стремятся все. Конечно, Алжир избирателен. Он сотрудничает прежде всего с государствами, которые дружественны к нему. От Кореи до Соединенных Штатов Америки - все хотят здесь работать, и уже работают. Прекрасные отношения у Алжира с Испанией, Германией, Италией, - отметил Александр Лукашенко. - Поэтому я так засомневался: думаю, где же наше место в Алжире? Когда Президент продолжил рассказ, я понял, что мы всегда у своих друзей можем найти свое место для работы".

Абдельмаджид Теббун, Президент Алжира:

"Мы оценили наши шаги в ходе двусторонних отношений, говорили об основных вопросах, обсудили наш план на 2026-2027 годы. Мы договорились поддерживать инвестиции в сферах сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики, научных исследований. Наши министры обсудили все вопросы по торговле. В ходе переговоров также мы обсудили ряд международных вопросов, в том числе относительно ситуации в Палестине и Ливии. Обсуждался также вопрос решения конфликта в Украине".

К 2050 году в Африке будет жить четверть населения планеты

Чуть позже определился и еще один потенциальный большой совместный проект по удобрениям. Это нужно для продовольственной безопасности не только Алжира, а Африки в целом - с учетом темпов роста населения на континенте. К 2050 году здесь будет жить четверть всех людей.

Всеволод Свиридов, замдиректора Центра изучения Африки Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия):

"Алжир, например, единственная страна Африки, которая полностью газифицирована. Там есть газопроводная инфраструктура, почти в каждом доме есть газ. Это во многом наследие советских инженеров, которые передали свой опыт алжирцам. Алжир - это очень крупный поставщик газа, сейчас ведущий поставщик газа в Европу, и на этом основана его экономика".

Эксперт отметил, что помимо этого в Алжире есть ряд очень развитых конкурентоспособных отраслей: металлургия и сельское хозяйство. "Раньше Алжир был одним из ведущих поставщиков вина и пшеницы в Европу еще со времен Римской империи, - напомнил Всеволод Свиридов. - Во времена колонизации сельское хозяйство французы там подпортили, но, тем не менее, оно довольно активно там развивается. Алжир, например, один из крупнейших поставщиков фиников на пространстве СНГ и вообще в мире".

Хаб для белорусских товаров, общий инвестиционный фонд и туристический кластер

Из Алжира Александр Лукашенко отправился обратно в Оман, где его уже ждали и для подведения итогов по белорусско-оманским проектам, и для переговоров по тому же производству удобрений. Оман видит: и Алжир, и Минск в этом вопросе в общей кооперации. Из Маската новостей было еще больше.

Хаб для белорусский товаров, общий инвестиционный фонд, строительство туристического кластера и целлюлозно-картонного комбината в Беларуси, проекты в фармацевтике и увеличение поставок продуктов.

"Очень в этом заинтересованы наши алжирские друзья. Как вы знаете, Алжир обладает огромными запасами газа. Это значит, что мы будем иметь возможность производить азотные удобрения. Мы это умеем делать, у нас в Гродно крупный такой комбинат, - отметил глава белорусского государства. - Как мне сказал Президент Алжира, в ближайшее время они будут иметь возможность производить 10,5 млн т фосфатов. Это линия производства фосфорных удобрений. У нас есть соответствующая компания, комбинат огромный, который производит подобные удобрения. Мы умеем это делать. Кроме азотных удобрений, мы производим фосфорные удобрения".

Наконец, продолжил Александр Лукашенко, Беларусь является одним из основных производителей калийных удобрений.

"В одной грануле смешать эти три вида удобрений - это то, что сегодня нужно рынку. Мы также умеем это делать. Почему не создать предприятие, в которое мы можем вместе с вами и Алжиром, если это будет в Алжире, инвестировать", - предложил глава государства.

Он подчеркнул, что без обеспечения удобрениями ни о какой продовольственной безопасности в странах Африки и Глобального Юга не может быть и разговора. "В мире растет и будет расти спрос на минеральные удобрения. Потому что нужно продовольствие", - сказал Александр Лукашенко.

Абдельсалам Мохамед Аль-Муршиди, глава Оманского инвестиционного агентства:

"Такое внимание позволяет нам двигаться очень быстро, с опережением времени в реализации всех проектов, которые мы наметили. Мы бы хотели монетизировать наши отношения и уже прошли многое в сотрудничестве. Наши команды очень хорошо делают свою работу, прорабатывая двусторонние проекты. Беларусь и Оман во многом взаимно дополняют друг друга: какие-то ресурсы есть в Омане, какие-то в Беларуси. Более того, нас сближают совместные ценности, которые мы разделяем, что также позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее наших отношений".

Позиция стран Глобального Юга

Глядя в целом на командировку по странам Глобального Юга, становится понятно: Беларусь выстраивает свои отношения на длительную перспективу. В восточную часть планеты нельзя зайти на пустых обещаниях - здесь очень внимательно смотрят, выполняется ли то, о чем договаривались. И пока Минск в этом вопросе зарекомендовал себя на годы вперед.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Беларусь стоит на страже своих интересов. Это заслуга Президента Александра Лукашенко, который сделал так, что Беларусь воспринимают именно как серьезную страну, которой можно что-то предложить. И если Беларуси это будет интересно, то она на это откликнется. Поэтому Лукашенко встречают соответствующим образом и в Пакистане (до этого мы видели с вами), и в Омане, и в Эмиратах. Он пользуется гигантской популярностью у стран Глобального Юга и на Ближнем Востоке".

Эксперт отметил, что страны этого региона непростые и не каждого лидера или главу государства будут воспринимать на равных. Говоря о Шольце и Макроне, политолог предположил, что ими брезгуют, потому что не видят в них никаких лидеров. "Владимир Путин, Александр Лукашенко пользуются гигантским авторитетом. Ближневосточные страны понимают, что придет когда-нибудь время, когда нефти не будет. Надо развивать нечто другое. Допустим, Беларусь демонстрирует успех в развитии совместных предприятий с тем же Китаем, с Россией. Это очень привлекает монархии залива", - подчеркнул Фархад Ибрагимов.

Возможности официального Минска в гуманитарной сфере

Чем еще может быть полезен официальный Минск? В гуманитарной области нашим уровнем образования и технологическими школами. Стандарты в этих областях постоянно растут.

Александр Каргин, востоковед, политолог-американист (Россия):

"Самое главное, что может предложить Беларусь, - это свои знания, потому что Глобальный Юг сейчас заинтересован в европейских знаниях, но без современного европейского флера. Беларусь - это центр Европы. Это и есть настоящая, истинная Европа. Не нынешнее либеральное безумие с какими-то парадами и прочим бредом, а это истинная, старая классическая Европа, при этом несущая здравые ценности. Ценности, которые не противоречат тем нарративам, которые есть сейчас на Юге".

Суверенитет и повышение уровня жизни - белорусские ориентиры