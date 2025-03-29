Что осталось за кадром инаугурации, новые кадры и совещания - 30 марта в рубрике "Время Первого"

Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, отметил Александр Лукашенко, вступая в должность Президента Беларуси.

Что осталось за кадром инаугурации? Самые странные реквизиты генпрогона. Что пропало во Дворце Независимости?! А кто чувствовал себя словно в ложе Большого театра?! И "после инаугурационная" повестка: новые кадры и совещания. Кому и зачем в 22 вечера звонил Александр Лукашенко?