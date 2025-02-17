Что сулят переговоры России и Америки?

После телефонного разговора Трампа с Путиным в средствах массовой информации начали говорить о том, что якобы начинается сближение России и Америки. Чего ждать от переговоров, рассказал в интервью Родион Мирошник - посол по особым поручениям МИД России: "Сейчас мы можем констатировать главное. Сегодня начался диалог между Вашингтоном и Москвой. Ставить, знаете, какие-то там знаки плюс или впадать в эйфорию, нет ни малейшего смысла".

"На данный момент мы готовы сейчас выслушать позицию Соединенных Штатов, которая, очень надеюсь, будет достаточно откровенно, открыто изложена в рамках взаимодействия министров. И сейчас мы находимся на том этапе, который называется переговор о переговорах. То есть, когда мы готовим технические моменты, когда готовятся позиции сторон, когда ищется так называемая зона возможной сделки - зона, где есть официальные позиции сторон, которые можно сблизить между собой и где можно найти какой-то компромисс, который играл бы в интересах обеих сторон, участников переговоров. Поэтому сейчас делать выводы кардинально рано", - заключил Родион Мирошник.