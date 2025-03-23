Доклад премьера, задачи для МИД, визит делегации Республики Сербской. Итоги недели Президента

Доклад премьера и министра иностранных дел и обсуждение с руководством Могилевской области перспектив развития. А также визит делегации Республики Сербской.

Во Дворце Независимости на неделе было много обсуждений и внутренней повестки, и предстоящих выездов. И, конечно, на этой неделе в резиденции стали готовиться к главному политическому событию этой поствыборной весны - инаугурации Президента.

Обещают, это будет одновременно и традиционно, и зрелищно.

Понедельник, 17 марта, во Дворце Независимости был относительно спокойным. День работы с документами - это тоже большая часть президентской загрузки. Александр Лукашенко не раз о ней говорил. За день на столе главы государства могут вырастать горы отчетов, докладов, согласований и документов на подпись. А если учесть, каким был конец прошлой недели, неудивительно, что понедельник посвятили "приведению дел в порядок".

Первым к Президенту с утра во вторник, 18 марта, попал новый премьер. Александр Турчин, экс глава Минской области, был назначен буквально неделю назад.

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Александр Турчин, премьер-министр Беларуси рассказал, как прошла первая неделя после назначения: "Хочу сказать, очень в плотной работе. С одной стороны, незнакомых тем нет, но все-таки за 5 лет поменялись люди, возникли какие-то новые проблемы, поэтому первая неделя - это было глубокое погружение в текущую экономическую ситуацию".

Это про практику работы нынешнего премьера вице-премьером. Такой опыт у Александра Генриховича был в 2018 году, и вот возвращение, но уже с плюс одной ступенькой вверх.

Правительству сейчас предстоит синхронизировать действия по развитию союзных планов. Договорились и по традиционно сложным позициям - ценам на нефть и газ, и по экспорту, и по совместным проектам. Что касается внутренней повестки, Президент обратил внимание премьера - рост ВВП есть, но наряду с этим имеется много вопросов, которые надо решать, чтобы не провалить планы по итогам года. "У нас и промышленность немножко, и сельское хозяйство пока идут с небольшим минусом. Пусть небольшой, но минус", - обозначил проблемные аспекты глава государства.

Александр Турчин доложил, собственно, "зачем и пришел": правительство работает над программой социально-экономического развития страны на 5 лет вперед. В течение нескольких месяцев ее представят парламенту.

Пока Президент общался с премьером, во дворец прибыл министр иностранных дел. До последнего на связи, но уже перед заходом в кабинет к главе государства телефоны сдают все.

Тем - глобально две. Одна из них - подготовка к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Минск председательствует в ЕАЭС, а значит, нужно определиться с местом проведения саммита.

Александр Лукашенко напомнил о задаче, которую ставил не только перед Максимом Рыженковым, но и главой Администрации Президента Дмитрием Крутым: "Я ведь пообещал, что мы серьезно вникнем в структуру и численность, штатное расписание нашей Евразийской комиссии (ЕЭК - прим. ред.). Для того чтобы определиться наконец-то по зарплате и так далее. Это же будет лакмусовая бумажка для нас".

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"Очень важно иметь представление, как мы будем двигаться с Китайской Народной Республикой. Это Директива № 9. Мы там очень четко определялись, что нам надо сделать", - поставил задачу Президент.

В центре внимания и развитие отношений с другими странами в таких регионах, как Ближний Восток, Африка. "Мы об этом много говорили. Но самое главное - это дорожные карты. Это планы нашей работы", - отметил белорусский лидер.

В качестве примера он привел Оман, куда глава государства недавно совершил официальный визит. "В Омане побывали. Как будем работать с Оманом? По-моему, ты собирался туда поехать. Надо где-то встретиться с ответственным лицом, чтобы поговорить, как они видят спустя некоторое время наши дальнейшие действия", - отметил глава государства.

Президент также напомнил, что поручал министру промышленности, который также сопровождал главу государства в ходе визита, чтобы он четко взял на контроль все вопросы с этим государством. "Это к примеру", - сказал Александр Лукашенко.

Кроме того, как работают дипломаты? Президент обозначил, что в перспективе будет разговор о внешнеэкономической деятельности МИД. Ну и, конечно, Пул спросит, куда мы полетим в этом году.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Я вам скажу просто откровенно, потому что есть часть, которую говорить нельзя, есть часть, которую надо. Как сейчас отделить одно от другого, вот в голове оно устраивается. В первую очередь мы обсудили степень подготовки наиболее важных визитов, которые планируются либо с участием главы государства, либо в нашу страну на высшем и высоком уровне. Среди таких визитов особо хотел бы отметить визит премьер-министра Пакистана, визит президента Гвинеи-Бисау, визит генерального секретаря Компартии Вьетнама, а также ряд визитов главы нашего государства, о которых вы узнаете чуть позже".

Визит официальной делегации законодателей Республики Сербской тоже планировался заранее. Это образование в составе Боснии и Герцеговины, которое существует там со времен Дейтонских соглашений. О делах еще поговорят, но сначала белорусское гостеприимство и, конечно, конфеты Президента.

Председатель Вече народов Республики Сербской - Сребренка Голич, "кабинет" тоже прибыл в Минск в женском составе. Главный интерес - укрепление отношений и развитие партнерства в разных сферах вопреки санкциям.

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Александр Лукашенко скажет и о близости народов, и об общих исторических корнях сотрудничества на основе славянского братства. И Минск готов оказывать здесь любую поддержку.

"Мне приятно видеть и встречать Вас в Беларуси. Те противоречия, которые существуют в Вашем, казалось бы, общем государстве, никуда не делись. Они всегда были острыми, когда-то это должно было выплеснуться наружу, - сказал Александр Лукашенко. - Но я это говорю к тому, и Вы должны это знать, насколько это возможно сегодня, мы рядом с Вами, мы будем Вас поддерживать, мы будем Вам помогать. Опять же говорю, насколько это возможно, потому что мы не рядом, мы не граничим с Боснией и Герцеговиной, мы не граничим с Вашим народом, но мы от одного корня. Мы это помним. Поэтому постарайтесь на нас рассчитывать".

Александр Лукашенко уверен, что и российское руководство подобным образом понимает и оценивает ситуацию. "Знаем и прошлое, и настоящее, поэтому мы на Вашей стороне", - добавил он.

Сребренка Голич, председатель Вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины:

"Большое Вам спасибо. Нам очень приятно. Вы оказали большую честь, приняли делегацию Республики Сербской. В первую очередь хочу Вас искренне поздравить с избранием на пост Президента Беларуси. Вы это заслужили. Я от имени и делегации, и руководства, и народа Республики Сербской передаю самые искренние поздравления. Особая благодарность. Вы единственный государственный деятель, который прилетел в свое время в Белград во время бомбардировок НАТО, очень поддержали народ Сербии. Нас тоже бомбили, мы до сих пор ощущаем эти последствия".

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Самое интересное - сторонам даже не всегда нужен был переводчик.

В чем сейчас напряжение в Республике Сербской? В том, что Запад начал "крестовый поход" против руководства образования, несмотря на Дейтонские соглашения. Согласно им, в конце 90-х после продолжительного конфликта Босния и Герцеговина, оставаясь единым государством, была разделена на две части: Мусульмано-хорватскую федерацию Боснии и Герцоговины и Республику Сербскую.

Сребренка Голич, председатель Вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины:

"Ваш Президент хорошо понимает, что у нас происходит".

Что касается внутренней повестки, в пятницу во Дворец Независимости приехали губернатор Могилевской области и новый помощник по региону (экс-министр по налогам и сборам). Пришли с инициативой обсудить ряд перспективных проектов, которые, по словам главы области Анатолия Исаченко, дадут серьезный толчок для развития региона.

Галстук, костюм, нагрудный знак, перед заходом в кабинет бывают такие моменты, что только еще раз подчеркивает - нет неважных деталей.

Если брать в общем, по сравнению с прошлым годом у Могилевской области есть потенциал экономического роста. Валовой региональный продукт составил 102 %. А вот по соотношению февральских показателей к январским есть падение.

Президент заметил, что за прошлый год цифры неплохие, однако на данный момент валовой региональный продукт показывает скромные результаты. Так, в феврале показатели ниже, чем за январь.

"Мы идем выше уровня прошлого года предварительно, 101,9 %, - доложил председатель Могилевского облисполкома. - Я думаю, что за I квартал мы сработаем выше уровня прошлого года. В принципе ситуация прослеживается".

"Я должен исходить именно из таких позиций: рубль вложил - завтра два верни, - подчеркнул Александр Лукашенко. - При этом если вы будете просить какую-то поддержку, я просил бы вас учитывать то, что для области делается сегодня".

Проекты, которые руководство Могилевской области считает приоритетными, это модернизация домостроительных комбинатов, строительство новых молочнотоварных комплексов и неожиданно майнинг. Китайские инвесторы хотят работать в Кричевском районе.

"У нас в Могилевской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями, все необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы. Мы готовим эти площадки, чтобы проводить конкурсы, чтобы заходил инвестор и занимался строительством", - рассказал Анатолий Исаченко.

Сколько на этом будут зарабатывать все стороны, сказать пока сложно. Доходность майнинговой фермы зависит от множества факторов, таких как хешрейт, текущая цена криптовалюты и стоимость электроэнергии. Много непонятных слов, правда? Но ключевое - цена электричества. С учетом нашей атомной станции это возможно. А если будет вторая? Исаченко уверен, что государство на этом заработает.

Помощник Президента в регионе - Сергей Наливайко. Назначение было недавно. Александр Лукашенко давал поручение в первую очередь внимательно посмотреть на кадры. Вот вывод.

Сергей Наливайко, помощник Президента Беларуси - инспектор по Могилевской области:

"Есть некая инертность и неразворотливость именно с точки зрения исполнительской дисциплины. Поэтому, несмотря на то что подавляющее большинство как раз работает добросовестно и с полной самоотдачей, но, к сожалению, есть такие факты и ряд субъектов хозяйственных, где не скажешь, что люди работают с полной самоотдачей".

Откроем завесу тайны, как дворец готовился и продолжает готовиться к инаугурации Президента Республики Беларусь. Красная ковровая дорожка, церемониал, приглашение, гости, все это будет в прямой трансляции. Значит, должно быть не просто подготовлено, это должно быть идеально.

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Илья Кревчик, главный режиссер-постановщик телетрансляции инаугурации Президента Беларуси:

"Я уже, честно говоря, третью ночь ложусь спать, в голове начинает крутиться, что и как поставили, что не так поставили. Там условно в 12 часов ночи мы с оператором-постановщиком еще разговариваем".