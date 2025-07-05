Экспозиция музея Славы Могилевщины показала тернистый путь белорусов через века к независимости

Экспозиция музея Славы Могилевщины демонстрирует тернистый путь белорусов через века к независимости. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал на открытии музея Славы Могилевщины, который построили в Могилевском районе рядом с легендарным Буйничским полем, где в Великую Отечественную шли самые ожесточенные оборонительные бои на подступах к областному центру, сообщает БЕЛТА .

"В залах этого музея оживает и говорит голосами героев сама тысячелетняя история края. Приоткрывается тайна жизни летописных радимичей, от рода и племени которых началась история региона. И не только региона, - сказал Президент. - Могилев всегда был мостом между Западом и Востоком в мирное время и становился крепостью в годы лихолетья. На этих землях не единожды сходились в битвах войска великих князей литовских, королей польских, самодержцев русских".