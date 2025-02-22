Геополитика, безопасность и задел для экономики - итоги недели Президента в рубрике "Время Первого"

Большая геополитика, безопасность и задел для экономики. Другой взгляд на насыщенную президентскую повестку. Инсайды из политических кулуаров и интересные протокольные моменты покажет "Время Первого".

Реакция на пассажи Зеленского, что слышно по "Орешнику" в Беларуси, готовность Программы социально-экономического развития и модный приговор для топ-чиновников. Не пропустите "Главный эфир" в воскресенье, 23 февраля.