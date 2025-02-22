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Геополитика, безопасность и задел для экономики - итоги недели Президента в рубрике "Время Первого"
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12025-02-22T14:32:29.000000Z00
Большая геополитика, безопасность и задел для экономики. Другой взгляд на насыщенную президентскую повестку. Инсайды из политических кулуаров и интересные протокольные моменты покажет "Время Первого".
Реакция на пассажи Зеленского, что слышно по "Орешнику" в Беларуси, готовность Программы социально-экономического развития и модный приговор для топ-чиновников. Не пропустите "Главный эфир" в воскресенье, 23 февраля.