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Глава Беларуси направил приветствие участникам международного турнира по самбо на призы Президента

Глава Беларуси направил приветствие участникам международного турнира по самбо на призы Президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XXIX Международного турнира по самбо на призы Президента Беларуси. Об этом проинформировала БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваш вид единоборств - школа трудолюбия, мастерства и мужества, состязание характеров, основанное на философии достоинства и благородства. Всего, что формирует настоящего человека, - говорится в приветствии. - А традиционные ежегодные соревнования в Минске лучших самбистов мира - яркий пример того, как спорт способен объединять людей разных национальностей и культур. Так было в предыдущие годы. Пусть так будет и впредь".

Президент пожелал участникам турнира в каждом поединке продемонстрировать свои лучшие качества, подарить болельщикам захватывающий спортивный праздник и на всю жизнь сохранить в душе особый дух единства и братства, который царит под сводами столичного Дворца спорта.

"Всем мира, добра и крепкого здоровья", - отметил Александр Лукашенко.

Александр ЛукашенкоспортПрезидент Беларуси