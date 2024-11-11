Президент Беларуси Александр Лукашенко и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид продолжили общение в Маскате вечером 15 декабря, сообщила БЕЛТА.
В первой половине дня главы государств провели переговоры сначала в расширенном составе с участием членов делегаций, а затем в формате "один на один". Лидеры стран обсудили состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Главы государств также обменялись мнениями по актуальной международной повестке дня.
Переговорам предшествовала красочная церемония встречи. Примечательно, что хоть формат визита Президента Беларуси рабочий, но весь церемониал практически полностью соответствует статусу официального или государственного визита. Это знак особого уважения принимающей стороны