В первой половине дня главы государств провели переговоры сначала в расширенном составе с участием членов делегаций, а затем в формате "один на один". Лидеры стран обсудили состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Главы государств также обменялись мнениями по актуальной международной повестке дня.