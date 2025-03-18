"Истинный патриот". Александр Лукашенко поздравил главу МИД России Сергея Лаврова с 75-летием

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 75-летием. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Опытнейший дипломат с глубоким пониманием современных реалий, преданный делу профессионал, посвятивший всю свою жизнь службе на благо Отечества, истинный патриот - Вы по праву стали символом российской дипломатии. В условиях беспрецедентной международной напряженности Вы успешно отстаиваете национальные интересы, активно содействуете формированию более справедливого многополярного мира", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят неизменно дружественное отношение Сергея Лаврова к стране и его усилия по развитию белорусско-российского стратегического партнерства, укреплению Союзного государства. "Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах наших стран и народов", - подчеркнул Президент.