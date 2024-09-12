Какой вклад внесли дальневосточные регионы в общую копилку внешней торговли Беларуси и России

Вклад дальневосточных регионов в общую копилку внешней торговли Беларуси и России необоснованно мал с учетом существующих возможностей.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 28 октября на встрече с губернатором Сахалинской области Российской Федерации Валерием Лимаренко, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что в целом вклад дальневосточных регионов в общую копилку внешней торговли Беларуси и России составляет чуть более 0,7 %, или 350 млн долларов. По словам Президента, это необоснованно мало с учетом сегодняшней международной ситуации и имеющегося потенциала.