"Катастрофы нет": Президент Беларуси высказался о ситуации в сельском хозяйстве

Обращаясь к новым руководителям местной вертикали, глава государства обратил внимание на непростые условия для аграриев в 2025 году, обусловленные нехарактерной для мая погодой и заморозками, которые, как заметил Президент, "сделали свое грязное дело", нанеся некоторый ущерб посевам. Однако ситуация на данный момент не критичная. " Катастрофы нет ", - констатировал Александр Лукашенко. Как было доложено главе государства, пересеять необходимо небольшое количество посевов, по отношению к общим площадям. И эту работу уже фактически провели.

Кроме того, отличительная особенность этого года - задействование больших площадей под картофель. Эту культуру, по словам Президента, высадили даже те, кто до этого ее не возделывал. "Советую этим заниматься, еще время есть. Семена есть. Это надо довести до всех. Спрос на картофель будет колоссальным. Потому что на главном нашем рынке, в России, большая гибель по картофелю. У них также были серьезные заморозки", - пояснил Александр Лукашенко.