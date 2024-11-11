Арабский Восток захватил внимание белорусов. Президент Беларуси Александр Лукашенко сначала с рабочим визитом направился в Оман, а затем - в Объединенные Арабские Эмираты. С точки зрения геополитики, сегодня это одни из самых безопасных и высокорейтинговых государств и для ведения дел, и для людей в принципе.

Восток - место, где хорошо понимают и ценят личные гарантии, преемственность и сдержанные обещания. Отсюда и такое уважение к белорусскому лидеру. Новый виток отношений - создание хаба для белорусских товаров и создание общих предприятий.

Прилетел Александр Лукашенко в Оман в субботу, 14 декабря, и такая дипломатическая тонкость с рабочим визитом.

В поездках Президента есть статус государственного визита, рабочего, частного и официального. Государственный - это всегда большой церемониал. Рота почетного караула, определенные люди у трапа, это может быть и лидер страны, торжественные обеды, ужины и так далее. Во время рабочего визита все гораздо скромнее. И президенты, и их делегации переходят сразу к делу, переговорам, встречам, подписанию документов.

В программе нет возложения венков, театра, поездок по стране. Так вот, визит Александра Григорьевича был рабочим. То есть ехали делать дела, а вот церемониал принимающая сторона организовала как во время госвизита. Встречали министры иностранных дел Султаната и Беларуси и, конечно, послы с обеих сторон.

Во время этой поездки было много нюансов. Например, почти все переговоры закрыты от прессы. Был даже момент, наш Президент как бы разрешил журналистам остаться. Это было неожиданно и очень информативно. Все-таки здесь, в Минске, журналисты работают по-другому, привыкли по-другому. Произошло это во время переговоров с заместителем премьер-министра Омана.

Это так, деталь для общего понимания, что почти все, что журналисты привезли из Омана, это все - эксклюзив. Потому что разрешенной части съемки было не так много. Это абсолютно естественно на Востоке. Нужно понимать, что это меньше даже относится к деловому этикету, скорее к ментальности.

В таких странах, как Оман, Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, хозяева не с радостью согласятся делать общее фото, потому что изображение человека не поощряется исламом. Тем не менее, церемониал первой встречи смогли снять все.

Оман - это небольшое государство. 5 млн человек населения. История нынешнего Султаната по-хорошему начинается в 70-х годах, когда они начали строить современное государство.

До этого, с их же слов, было 10 км асфальтированных дорог и 3 школы. За чуть более 50 лет - это резкий скачок. Оман сегодня считается одним из самых безопасных государств в мире и четвертым по уровню жизни. Они опережают Швейцарию, Штаты и Финляндию.

Основные статьи дохода - нефть и газ, но правительство старается экономику диверсифицировать. Большая часть региона - это пустыня. 80 % земель у них занимает именно пустыня. Поэтому им нужны надежные партнеры в вопросах продовольствия, они заинтересованы в наших технологиях. Об этом шла речь во время расширенного состава заседания с участием лидеров и делегаций. На протоколе не сказали ни слова. Нужно понимать, что это специфика региона. Были у сторон и переговоры тет-а-тет. В пуле так и написали в это время "изучаем замысловатые узоры на двери".

Официальная часть завершилась, и чуть позже, о чем договорились, рассказали профильные министры.

Анатолий Линевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"В первую очередь их интересует наша молочка. Для Беларуси это хорошо, потому что объемы у нас есть, мы производим много сухого молока. Сегодня уже осуществляются поставки, товарооборот в 2024 году оценивается в 5 млн долларов, но это не та цифра, на которую ориентироваться будем".

"Будет возможность для белорусских туристов, которые планируют посетить Оман до 14 дней, приехать сюда без визы. В аэропорту просто будет бесплатно ставиться штамп. Есть планы по открытию прямого рейса из Беларуси в Оман. Остались только некоторые технические моменты, все согласования уже прошли", - рассказал Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

"Беларусь заинтересована, и оманская сторона также имеет интерес в поставках нашей промышленной продукции. В первую очередь машиностроительной продукции, пассажирской, грузовой, дорожно-строительной, коммунальной техники. Также высказана заинтересованность оманской стороной в поставках сельскохозяйственной техники и технологий".

Конечно, во Дворце был и торжественный прием, и еда, и восточное гостеприимство в полном объеме. Во-первых, удивила всех оманская халва. Вот вроде бы понятная нам сладость, но такой подачи точно вы нигде не увидите. Подают ее вместе с кофе, и он тоже суперспецифический. Называется гахва. Обжариваются прямо зеленые бобы на сковородке, толкутся до состояния порошка и заливаются кипящей водой. Очень терпкий.

Во-вторых, Оман - мировой поставщик ладана. Ладан - это смола, которую выделяют деревья, окуривается вокруг все. Это и традиция, и, к слову, довольно полезна.

В-третьих, конечно, подарки. В Минск скоро приедет корабль с золотыми парусами, который вручили главе государства, и кинжал. Такая красивая мужская церемония обмена подарками была у Президента с Султаном - белорусы тоже привезли в подарок оружие - историческое, как и кинжал (ханджар), который вручили Александру Лукашенко. В Омане это часть традиционного костюма. Мы честно за кинжал заплатили.

И в Омане "с лучшими пожеланиями" остается наш хрусталь и белорусский Слуцкий пояс. Вот про него тоже будут говорить во время поездки белорусского лидера в Национальный музей Султаната. Здесь собрана большая часть истории страны в разных категориях. Религия, море, древность, войны и так далее. У них подписан договор с нашим Национальным музеем, обмениваются выставками. Это так здорово, иметь возможность в центре Минска увидеть настоящие экспонаты арабской культуры.

И в этом музее нашлись свои. Выяснилось, что мама генерального секретаря музея, Жамаля аль-Мусави, уроженка Беларуси. Сам он прекрасно говорит по-русски.

Жамаль Аль-Мусави, генеральный секретарь Национального музея Омана:

"У нас очень много общего. Если возьмем слуцкие пояса, например, как культурное выражение определенной исторической эпохи Беларуси, то похожие пояса мы носим до сих пор. Также кинжалы исторические Беларуси, если посмотрим на шляхту, ведь кинжал тоже являлся частью одеяния, мужского одеяния. Много общего в плане менталитета, настроя на семейные ценности, любви к своей земле".

На самом деле это очень важно. Понимание на уровне культуры и на уровне ментальности. В делах это сразу другая скорость исполнения договоренностей. У Александра Лукашенко будет пресс-подход, где он обозначит, что, во-первых, был с визитом в Омане 17 лет назад и уже тогда познакомился с нынешним султаном. Поэтому сейчас переговоры вести легче.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Султан предложил стратегические направления сотрудничества. Для нас очень важно, чтобы мы определили точку. Порт, может быть, еще что-то будем смотреть. И оттуда пошли наши технологии, которые в Омане нужны. Поэтому мы будем на белорусских технологиях создавать здесь совместные предприятия и будем двигаться на запад, на восток, на север отсюда, с Индийского океана, продавая свои товары".

Порт в Омане, это, конечно, не шутка. Сейчас это один из ключевых портов, расположенных на торговых маршрутах, связывающих Европу с Азией. Он находится всего в двух неделях пути по морю от всех основных портов мирового значения, что автоматически обеспечивает быстрый доступ на быстро растущие рынки Индии и Восточной Африки. По объемам в год принимает 3,5 тысячи судов, а возможности его портовых операций одни из самых крутых в мире. Дистанционно управляемые экраны, технически его обслуживают дроны. Часть его объектов питается от солнечных батарей. Вот все передовое, что можно только себе представить, находится в Сахаре. Если ехать от Маската, это два часа в дороге, лететь, конечно, быстрее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Возвращаясь к деловой повестке, рядом с портом расположена свободная экономическая зона. Президенту показали территорию, речь же шла о совместных предприятиях, так вот лучше площадки, наверное, не найти. Кроме этого, Президент посетит одно из энергетических предприятий, которое выдает 30 % электроэнергии от всей потребности Омана. Турбины охлаждает морская вода, которая потом остывает в русле искусственной реки - ее глубина 8 метров, протяженность 10 километров - все очень технологично.

Чем удивителен Оман? Это государство с историей в 5000 лет, и получается комбо. Вот, казалось бы, суперсовременный порт, промышленность, бизнес, дела. И тут же одна из самых известных крепостей на территории Оманского залива. Ее построили в 13-м веке. Кстати, кортеж, который сюда вез, был тоже в наших цветах. Он был зеленым. Это не специальная история, просто так приятно получилось. Зеленые машины местной службы безопасности - фишка провинции Эль-Батина.

Уже заключительными в Омане были переговоры нашего Президента с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Султаната. Где и был проанонсирован ответный визит Султана Омана в Минск.

"В середине будущего года Султан Омана приедет в Беларусь. Мы эту карту дорожную и план утвердим", - сказал Президент.

Он отметил, что до этого будут реализовываться практические мероприятия и шаги в сотрудничестве Беларуси и Омана в области экономики.

И вот, казалось бы, все и вообще не все. Потому что после Омана стартовали переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. Географически это очень близко. Александр Лукашенко тут принимают крайне тепло, серьезная репутация. Еще раз, Восток - это про наработанные контакты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Я хотел бы за несколько дней тут обсудить ряд вопросов наших отношений, встретиться с инвесторами, которые работают в Беларуси", - уточнил Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь.

Практически сразу Александр Лукашенко проведет переговоры с министром инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов. Много говорили про искусственный интеллект.

Вспоминая свои прошлые визиты в Эмираты, встречи и презентации на тему развития сферы высоких технологий, Александр Лукашенко заявил, что успехи Беларуси в области IT-технологий отчасти начинались в ОАЭ: "Я помню ту встречу, когда специалисты ваши и китайские очень серьезно окунули меня в эту сферу, и мы начали задумываться над тем, чтобы создать в Беларуси IT-парк".

Здесь же для главы белорусского государства когда-то провели презентацию о перспективах искусственного интеллекта. "О том, что этот, черт бы его побрал, искусственный интеллект скоро захватит весь мир. И к этому я лично относился с небольшим доверием. Оказалось, что ваши специалисты были правы", - отметил Александр Лукашенко.

Мохаммед Хассан Аль-Сувейди, министр инвестиций ОАЭ, исполнительный директор инвестиционного фонда ADQ:

"И действительно, за последние пять лет развитие технологий двигалось очень быстрыми темпами, быстрее, чем мы ожидали. Даже наши компании, которые работают в серии искусственного интеллекта, не успевают за идеями и видением наших лидеров. Шейх Тахнун, ваш близкий брат, советник по национальной безопасности Эмиратов, он в первую очередь лично занимается продвижением и развитием искусственного интеллекта. И вы знаете его видение, которое было много-много лет назад, когда мы начинали. И я думаю, с тем темпом, с которым мы развиваемся, через пять лет Эмираты будут, наверное, лидирующей страной по развитию искусственного интеллекта".

То, что в Эмиратах могут сделать почти все, кто хоть раз там был, в этом не сомневается. В абсолютной пустыне они создали одну из самых привлекательных по уровню жизни и стремительно развивающихся государств. Конкретно близкое партнерство руководства Эмиратов с руководством Беларуси - это история про "скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты". Нам не нужно смотреть на Запад, потому что сам Запад смотрит на такой Восток, где мы уже, благодаря политической воле Александра Григорьевича, свои.

Финишной прямой переговоров стала встреча с Президентом шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Тема обсуждения - двусторонние отношения между странами, экономические перспективы и сотрудничество в логистике. После окончания Мухаммед бен Заид аль-Нахайян проводил Александра Лукашенко к трапу самолета. Попрощались лидеры тепло. Глава нашего государства пригласил Президента Объединенных Арабских Эмиратов в Беларусь.