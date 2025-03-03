Ключевым событием ВНС станет обращение Президента с Посланием к парламенту и белорусскому народу

Ключевым событием ВНС будет обращение Президента с Посланием к парламенту и белорусскому народу. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании Совета Палаты представителей, сообщает БЕЛТА .

"В апреле состоится очередное заседание Всебелорусского народного собрания, делегатами которого являются все депутаты Палаты представителей. Безусловно, ключевым событием будет обращение Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с ежегодным Посланием к парламенту и белорусскому народу, в котором глава государства расставит акценты во внутренней и внешней политике страны. И задача парламента, как и всех ветвей власти, - обеспечить четкую реализацию курса, обозначенного лидером нашей страны", - сказал Игорь Сергеенко.