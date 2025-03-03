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Ключевым событием ВНС станет обращение Президента с Посланием к парламенту и белорусскому народу
Ключевым событием ВНС будет обращение Президента с Посланием к парламенту и белорусскому народу. Об этом заявил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на заседании Совета Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.
"В апреле состоится очередное заседание Всебелорусского народного собрания, делегатами которого являются все депутаты Палаты представителей. Безусловно, ключевым событием будет обращение Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с ежегодным Посланием к парламенту и белорусскому народу, в котором глава государства расставит акценты во внутренней и внешней политике страны. И задача парламента, как и всех ветвей власти, - обеспечить четкую реализацию курса, обозначенного лидером нашей страны", - сказал Игорь Сергеенко.