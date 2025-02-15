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Когда Лукашенко обновит правительство Беларуси, смотрите в рубрике "Время Первого" 16 февраля

Несмотря на категоричное "это не для СМИ" "Пул Первого" добрался до инсайдов. Журналисты покажут рабочую неделю Президента Беларуси Александра Лукашенко, где было много непубличных моментов.

Корреспонденты узнали и заметили больше остальных. Когда Президент обновит правительство? Над каким предложением Лукашенко придется подумать священнослужителям? И без чего все-таки обойдется Всебелорусское народное собрание? Ответы на эти вопросы прозвучат в рубрике "Время Первого" 16 февраля в "Главном эфире".

Время ПервогоАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси