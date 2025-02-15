3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
Когда Лукашенко обновит правительство Беларуси, смотрите в рубрике "Время Первого" 16 февраля
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e12bf0-71d1-4a02-ad7a-cd39aaaa4a9b/conversions/1a354ba0-8378-4689-80a0-cc7019badf1a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e12bf0-71d1-4a02-ad7a-cd39aaaa4a9b/conversions/1a354ba0-8378-4689-80a0-cc7019badf1a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e12bf0-71d1-4a02-ad7a-cd39aaaa4a9b/conversions/1a354ba0-8378-4689-80a0-cc7019badf1a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e12bf0-71d1-4a02-ad7a-cd39aaaa4a9b/conversions/1a354ba0-8378-4689-80a0-cc7019badf1a-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byНесмотря на категоричное "это не для СМИ" "Пул Первого" добрался до инсайдов
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4e12bf0-71d1-4a02-ad7a-cd39aaaa4a9b/1a354ba0-8378-4689-80a0-cc7019badf1a.jpg2025-02-15T12:38:41.000000Z00
Несмотря на категоричное "это не для СМИ" "Пул Первого" добрался до инсайдов. Журналисты покажут рабочую неделю Президента Беларуси Александра Лукашенко, где было много непубличных моментов.
Корреспонденты узнали и заметили больше остальных. Когда Президент обновит правительство? Над каким предложением Лукашенко придется подумать священнослужителям? И без чего все-таки обойдется Всебелорусское народное собрание? Ответы на эти вопросы прозвучат в рубрике "Время Первого" 16 февраля в "Главном эфире".