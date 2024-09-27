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Конкуренты делают все, чтобы сбить Беларусь с пути в новый экономический уклад - Лукашенко
Геополитические конкуренты делают все, чтобы сбить Беларусь с пути в новый экономический уклад. Об этом 27 сентября Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате "Открытый микрофон" в БГУИР, сообщает БЕЛТА.
"Вы - будущие специалисты инженерно-технических профессий. Я очень хочу, чтобы вы реализовались в своей профессии. Создали семьи. Стали родителями. Все это будет", - обратился Президент к участникам мероприятия. Главное, на что их ориентировал Александр Лукашенко, - оценивать ситуацию глобально, видеть связь между внутренней и внешней политикой, понимать суть исторического момента. "Будете вы инженерами, бригадирами, мастерами, начальниками цехов, руководителями предприятия, но вы никуда не денетесь от этой политики. Вы в ней должны разбираться. Может быть, не хуже, чем в своей специальности", - заметил глава государства.
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