Конкуренты делают все, чтобы сбить Беларусь с пути в новый экономический уклад - Лукашенко

"Вы - будущие специалисты инженерно-технических профессий. Я очень хочу, чтобы вы реализовались в своей профессии. Создали семьи. Стали родителями. Все это будет", - обратился Президент к участникам мероприятия. Главное, на что их ориентировал Александр Лукашенко, - оценивать ситуацию глобально, видеть связь между внутренней и внешней политикой, понимать суть исторического момента. "Будете вы инженерами, бригадирами, мастерами, начальниками цехов, руководителями предприятия, но вы никуда не денетесь от этой политики. Вы в ней должны разбираться. Может быть, не хуже, чем в своей специальности", - заметил глава государства.