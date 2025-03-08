"Крепкого здоровья и безграничного счастья": Лукашенко поздравил женщин с 8 Марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко принес поздравления белорускам с Днем женщин. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Президент отметил, что в этот день каждый белорусский дом наполнен особым праздничным настроением и ароматом весенних цветов. "8 Марта - это прекрасный повод выразить огромную признательность нашим женщинам за доброту, заботу и душевное тепло, которыми вы окружаете родных и близких, - говорится в поздравлении. - Вы олицетворяете собой Беларусь - красивую, сильную, устремленную в счастливое будущее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения во имя своей страны и воплощение в жизнь самых смелых идей и задумок".

Александр Лукашенко пожелал всем представительницам прекрасного пола крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья: "Пусть каждый день приносит радость и незабываемые впечатления".

Поздравление Президента Беларуси с Днем женщин

Президент Республики Беларусь

Дорогие соотечественницы!

Сердечно поздравляю вас с Днем женщин.

Сегодня каждый белорусский дом наполнен особым праздничным настроением и ароматом весенних цветов. 8 Марта - это прекрасный повод выразить огромную признательность нашим женщинам за доброту, заботу и душевное тепло, которыми вы окружаете родных и близких.

Вы олицетворяете собой Беларусь - красивую, сильную, устремленную в счастливое будущее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения во имя своей страны и воплощение в жизнь самых смелых идей и задумок.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья. Пусть каждый день приносит радость и незабываемые впечатления.