Кто может стать следующим Президентом США - прогноз от Лукашенко
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time поделился мнением, кто мог бы стать следующим Президентом США после Дональда Трампа.
"Трамп прав, что наклоняет эту Европу (только чтобы это не спектакль был). И Трамп может многое сделать. И на промежуточных выборах он бы победил, и новым Президентом был бы. Если не он, то Джей Ди Вэнс. Приличный человек, мне нравится он", - сказал Александр Лукашенко.
Интересен тот факт, что интервью с Президентом Беларуси было записано в конце июля, а в августе Дональд Трамп сам допустил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс "наиболее вероятно" может стать кандидатом на будущих выборах от республиканцев.