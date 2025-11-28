Лукашенко: 2025 год является историческим в отношениях Беларуси и Мьянмы

Беларусь и Мьянма выводят сотрудничество на новый уровень. Президент Беларуси Александр Лукашенко завершил визит в государство Юго-Восточной Азии и прибыл с рабочим визитом в Оман.

Мьянма встретила Президента не просто радушно, а с максимальным колоритом и стратегией на долгосрочное сотрудничество. Медицина, сельское хозяйство, совместные проекты - ставку делают уже даже не на товарооборот.

Мьянма - крупнейшее государство в Юго-Восточной Азии с выходом к морю и населением в 55 млн человек. Также ее называют страной "нефритов и сапфиров". Белорусские ювелиры уже заинтересовались возможностями украсить ими наших женщин.

Утро в Мьянме начинается рано - в 6:00 полный рассвет, точно также как в 16:30 наступает кромешная темнота. Поэтому страна живет ранними подъемами и работой в первой половине дня. Прилет белорусского лидера накануне этот режим легко изменил, но в основной день официального визита все началось достаточно рано.

Конное сопровождение президентского кортежа впервые использовали в протоколе. Получилось эффектно.

Президентский дворец в Нейпьидо - официальная резиденция действующей власти. Сама Нейпьидо как столица была построена по определенным правилам (например, очень широкие дороги - 10 полос в одну сторону). Теперь к одной из таких дорог примыкает улица Минская. Ее торжественно открыли ранним утром с участием белорусской делегации.

Как только все переместились во дворец, началась церемония официальной встречи. Военные, почетный караул, исполнение белорусского гимна в музыкальной мьянманской версии звучит с колоритом.

Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей, после чего лидеры переместились на переговоры в узком составе. Исполняющий обязанности Президента Мьянмы Мин Аун Хлайн дважды поблагодарил белорусского лидера.

Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности Президента Республики Союз Мьянма:

"Большое спасибо за поддержку на международной арене. Беларусь в прошлом году стала партнером в организации БРИКС, хочу поздравить с этим вас. Мьянма в данный момент хочет присоединиться к ШОС и БРИКС, прошу вас в этом нас поддержать. Мы бы хотели повысить свой статус в ЕАЭС до статуса страны- партнера".

Такой интерес к международным организациям Мьянма определяет двумя причинами. Внутри этих объединении уважают суверенитет всех стран. Для Мьянмы, которая только с 1948 года перестала быть британской колонией, это особенно важно. Официальный Нейпьидо уже входит в состав Всемирной торговой организации, понимая, какие преференции может такой статус нести при взаимопонимании с партнерами. Судя по приему, в белорусах это партнерство они видят на долгий срок.

Как подчеркнул белорусский лидер, хотя страны и разделяет значительное географическое расстояние, это не является помехой для развития отношений.

"Говорят, что в современном мире расстояние ничего не значит для установления добрых отношений", - отметил Александр Лукашенко.

"Мы обязательно оправдаем ваше внимание. Я в этом убежден. В Беларуси есть все необходимое для того, чтобы технологически Мьянма могла подняться еще на одну ступень выше", - заверил Президент Беларуси.

Если говорить о масштабах, Мьянме сейчас нужно практически все. Страна крупнейшая в материковой части Юго-Восточной Азии. Население составляет больше 50 млн человек и очень быстро растет. Все эти люди нуждаются и в медицине, и в еде, и в одежде (с этим в Мьянме меньше всего проблем), и в работе. Со всем этим Беларусь может помочь.

На переговорах в расширенном составе говорили о конкретике. Есть договоренности о поставке лекарств из Беларуси в Мьянму, также есть запрос на белорусские автомобили скорой помощи. Что касается продуктов, понемногу их рынок завоевывает белорусское молоко. Следующими будут поставки детского питания, мясных консервов, муки, макарон.

По сельхозтехнике зарекомендовали себя белорусские тракторы. На бизнес-форуме 27 ноября был подписан контракт на поставку 400 тракторокомплектов. Но речь уже идет даже не о продажах, а о создании совместных производств. Визитов глав государств было всего 2. Но все настолько четко было оговорено, активно работают министерские кабинеты. Как результат, за год все то, что произошло, действительно ощутимо.

"Поскольку ваш приезд в Беларусь в марте стал первым официальным визитом лидера Мьянмы в нашу страну, то мы можем сказать, что 2025 год является историческим в наших отношениях", - сказал Президент Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что встречался в этом году с Мин Аун Хлайном 6 раз: "Это говорит о том, что никакой изоляции нет и быть не может для наших стран".

Белорусский лидер также поблагодарил лидера Мьянмы за то, что мьянманские представители во главе с министром иностранных дел приняли участие в Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Мы с вами сотрудничаем на многих международных площадках, оказываем друг другу взаимопомощь и поддержку. Беларусь открыта к расширению сотрудничества с Мьянмой. Мы руководствуемся исключительно национальными интересами, без оглядки на внешних игроков", - отметил Президент Беларуси.

Отдельно белорусскую сторону поблагодарили за помощь после мьянманского землетрясения. В марте 2025 года страну трясло с магнитудой 7,9 балла. Столица тоже серьезно пострадала, жертвами стали 1,6 тыс. человек. По поручению Президента Беларуси в Мьянму был направлен поисково-спасательный отряд МЧС и 20 т гуманитарной помощи. В моменте это было очень важно. Такая поддержка и ориентир на стабильность - это тоже в белорусах видит официальный Нейпьидо.

Страна сейчас находится в преддверии парламентских выборов. Задача - не дать разгореться внутренним конфликтам, тогда будет идти речь об инвестициях, туризме и о реально хорошем будущем.

"Беларусь является самой надежной страной для Мьянмы, Мьянма точно также должна стать самой надежной страной для Беларуси. Визит главы белорусского государства - первый со времен установления дипломатических отношений между странами. Это историческое событие. Мы договорились повысить статус генерального консульства Мьянмы в Минске до уровня посольства", - отметил Мин Аун Хлайн.

Геополитически Мьянма находится в непростом месте. Совсем рядом Китай, у которого есть свое видение ситуации. Есть амбиции бывших колонизаторов, которые с трудом покидали страну сапфиров и нефритов. По этой же причине в 1990-х Мьянма оказалась под санкциями США и Европейского союза. В 2010 году они пережили ренессанс инвестиций. Количество иностранных денег, вложенных в экономику, в 2010-м выросло в 11 раз. А в 2021 году внутри страны начался политический кризис, который обнажил и многие национальные противоречия. Внутри страны живет больше 100 народностей, все это нужно приводить в стабильное состояние.

"Ваши шаги, которые вы предпринимаете в канун парламентских выборов, беспрецедентно демократичны. Но как дружественному нам человеку хочу напомнить, что выборы вы проводите для собственного народа и должны в первую очередь учитывать интересы народа Мьянмы. Господин Президент, у вашей страны великое будущее, поверьте моему опыту. Вам надо только одну проблему решить: обеспечить стабильность в обществе. С этой целью мы с вами определили план наших действий, подписав дорожную карту, которая предусматривает конкретные мероприятия в наших отношениях. О развитии экономики, торговли, военно-промышленного комплекса мы уже говорили, но важнейшей составной частью этого плана является гуманитарное сотрудничество: образование, здравоохранение, культура. В этом плане вы также можете рассчитывать на нас. Я мало видел таких лидеров и руководителей, как вы и ваши коллеги, которые стремятся каждый день что-то сделать для своего народа. Мне очень импонирует такая позиция, я вместе с вами готов работать на благо наших народов. Счастья вам, здоровья и вашим коллегам, приезжайте в Беларусь", - сказал Александр Лукашенко.

Как итог визита - 29 подписанных договоренностей и меморандумов, один из которых, самый ощутимый для всех, - отмена виз. Мьянма официально открыта для белорусов.

В честь приезда Александра Лукашенко принимающая сторона устроила официальный обед с национальным колоритом. На столах много морепродуктов, лапша. Традиционно ими славится мьянманская кухня. Еще один нетипичный элемент протокола таких событий - небольшое театральное представление с песнями на белорусском языке.

Традиционно не обошлось без обмена подарками. Оружие в Мьянме всегда было символом родовых традиций и важнейшим мужским атрибутом

Из президентского дворца в Нейпьидо кортеж с двумя лидерами направился в два места, важных с символической точки зрения. В ботаническом саду столицы посадили дерево дружбы, а также Александра Лукашенко ждали в храмовом комплексе Будды Маравиджайя. Посаженное дерево - не что иное, как цветочное канко (символ удачи и благополучия).

Мьянма в вопросах цветов и зелени даст фору любым курортам. Все вокруг просто утопает в растениях. Зимы или даже прохладного сезона практически нет. Туристический сезон постоянный - это также может стать очень серьезной статьей доходов Мьянмы, если стабильность будет сохраняться. Есть что посмотреть: самый большой в Азии сидящий Будда - это храмовый комплекс, в котором ждали Президента. Главе государства рассказали о том, как строили Маравиджайя - это было непросто.

Дальше Александра Лукашенко пригласили присоединиться к классической буддистской церемонии. Вода в древней индийской религии считается одним из серьезных подношений, ценится чистотой.

После храмового комплекса кортеж направился сразу на взлетную полосу, где провожали белорусского Президента также эффектно, как и встречали.