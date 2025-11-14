Лукашенко: Атомная станция изменила облик белорусской энергетики

Вопросы развития атомной энергетики 14 ноября обсуждали на совещании у главы государства. Введение в строй первой Белорусской АЭС стало залогом энергобезопасности и развития высокотехнологичной отрасли. Атомная станция - настоящий драйвер для региона и большой экономики. Мирный атом изменил энергетическую картину в стране. 14 ноября на повестке был вопрос о строительстве второй станции или третьего энергоблока на существующей площадке в Островце. В центре внимания и увеличение электропотребления. Многие новые направления (от электротранспорта до майнинга) требуют именно такой энергии. В мире идет настоящий ренессанс атомной индустрии. Те, кто еще вчера уповал на возобновляемую энергетику, сегодня смотрят в сторону атомной.

Кадры торжественного запуска первой атомной электростанции в 2020-м навсегда вошли в историю современной Беларуси. Позади была большая работа, впереди - новая эра. То, что это был высокотехнологичный рывок и укрепление энергобезопасности, неоспоримо.

Развитие атомной энергетики в Беларуси

Прошедшие 5 лет - приличный период, можно подвести промежуточные итоги. Правительство и специалисты здесь для того, чтобы обсудить, как будет дальше развиваться атомная энергетика.

Александр Лукашенко отметил, что пятилетка - это достаточный период, чтобы подвести промежуточные итоги: "Мы обеспечили себя источником доступной, экологически чистой энергии на десятилетия вперед, получили экономический и экологический эффект".

Президент привел ряд фактов о результатах работы БелАЭС. Сокращены выбросы парниковых газов на более чем 26 млн т. За все время работы станция выработала более 53 млрд кВт•ч электроэнергии, что позволило полностью отказаться от ее импорта. Также удалось снизить зависимость от природного газа (на 14,5 млрд куб.м), доля которого в генерации энергии доходила до 95 % (сейчас около 65 %), и сэкономить бюджетные средства (более 1,5 млрд долларов).

Кроме того, атомная станция кардинально изменила облик белорусской энергетики. В рамках интеграции БелАЭС в энергосистему реализована масштабная программа модернизации электросетей - реконструировано более 1,7 тыс. км, построены современные подстанции, внедрены прорывные цифровые технологии, повышающие надежность электроснабжения потребителей.

"В стране сформирована новая отрасль экономики, созданы необходимая инфраструктура и современная система подготовки кадров. Всего этого мы не имели", - сказал белорусский лидер.

Беларусь входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество

Своя АЭС, естественно, подстегнула энергопотребление. Начался настоящий электробум, который пронизывает разные сферы нашей жизни. При этом в рейтинге стран Европы Беларусь в тройке государств с самой низкой ценой на киловатты после России и Казахстана. Люди все охотнее переходят на электроподогрев жилья и воды. За счет строительства электродомов повышается комфорт жизни. На электро с удовольствием переходят и жители частных домов. В прошлом году более 160 тыс. заявок.

В стране также развивается электротранспорт, причем не только в крупных городах. "Пилотные проекты по переводу общественного транспорта на электрический внедрены в Жодино, Новополоцке, Шклове. А в целом на сегодняшний день в стране эксплуатируется более 44 тыс. электромобилей и насчитывается свыше 1870 зарядных станций", - привел данные глава государства.

Лукашенко выступил за комфортную и безопасную альтернативу маршруткам

В этой связи вызывает удивление, почему есть недостаток общественных видов транспорта в пригородном и междугороднем сообщении, заметил Президент. Эта тема, по его словам, поднимается людьми в том числе в социальных сетях. "Люди обижаются: стоят, особенно в часы пик, по 150 метров, как они пишут, в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку вонючую, - сказал Александр Лукашенко. - Слушайте, чего вы над людьми издеваетесь?!"

"Мы что, не можем заменить эти маршрутки, Александр Генрихович, автобусами? - заметил Президент, обращаясь к премьер-министру Александру Турчину. - Надо поставить вплоть до того, что не только на двигателях внутреннего сгорания автобусы, но и электробусы поставить. И пусть идут. С удовольствием люди поедут. Комфортно, воздухом дышат в этом автобусе, не сидят там (как в маршрутках - прим. ред.) зажавшись". По словам Президента, это был бы и более безопасный вид транспорта. "Ну, потеряем мы 2-3 минуты, но живы будем и здоровы".

"Александр Генрихович, что это, опять мои указания нужны? Надо видеть, чем люди живут. Мы запросто это можем сделать, это окупаемый проект", - подчеркнул глава государства.

Островец стал золотым стандартом для развития районных центров

Новое дыхание получил и сам Островец. Прежде скромный городок в глубинке стал перспективным местом для жизни. Город атомщиков вырос вдвое.

На станции работают около 3 тыс. человек, 30 % из них - молодежь в возрасте до 32 лет, а средний возраст коллектива - 38 лет. "Выпускники энергетических факультетов мечтают попасть туда на работу. Прекрасный город. Не надо никого агитировать. По любым специальностям люди туда едут. По благоустройству, инженерной инфраструктуре, уровню доходов (в тройке лидеров по всем регионам) мы считаем Островец золотым стандартом для развития районных центров", - отметил Александр Лукашенко.

Таким образом, заметил Президент, атомная станция - важнейший драйвер регионального развития на десятилетия вперед. Этот фактор он предложил особо учитывать в контексте нынешнего разговора.

За последнее время вполне понятная настороженность и фобии белорусов сменились пониманием. Возможности оценили. И если в начале строительства БелАЭС мирный атом поддерживало 60 % населения, сегодня - уже более 80.

В мире идет ренессанс атомной индустрии

Он отметил, что новые возможности для экономики с атомной энергетикой видят не только в Беларуси. Это уже глобальный тренд. Сегодня в мире эксплуатируется 416 ядерных реакторов, еще 63 находится на этапе строительства. "Все строят, кто может", - заметил Президент.

По прогнозам МАГАТЭ, общая мощность АЭС в мире в ближайшие 25 лет увеличится более чем в 2 раза, а доля атомной генерации в мировом производстве электроэнергии вырастет до 12 %.

"Но еще вчера многие западные политики пытались сделать ставку исключительно на возобновляемую энергетику. Сегодня там уже рассказывают о преимуществах сооружения АЭС, даже термин новый появился - "ренессанс атомной индустрии". Это касается и соседних стран - Польши и Литвы, которые рьяно противодействовали строительству нашей атомной станции, - заметил белорусский лидер. - Все это подтверждает правильность выбранного тогда пути".

Важно не стоять на месте. Президент требует видеть перспективу. Этот разговор для того, чтобы обсудить не только будущее, но и проблемы.

Президент попросил доложить о принятых мерах по увеличению электропотребления, их результатах и предложениях по дальнейшему развитию электроэнергетики и связанных с ней отраслей.

"Например, майнинг криптовалют, электротранспорт, строительство жилья с электроотоплением. Акцент - на перспективах загрузки действующих и новых мощностей, - сказал глава государства. - Я тут всякие записки прочитал и мнения. В одной из записок пишут, что майнинг криптовалют может быть нестабильным. Где-то выше, где-то ниже. У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой: уйти от зависимости от одной валюты - доллара. И этот процесс будет нарастать. И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода".

"Так почему ж мы уже так переживаем? Волатильность какая-то… Ну, наверное, будет. Но волков бояться, в лес не ходить", - подчеркнул белорусский лидер.

"Нам надо людям строить комфортное жилье. Чтобы отопление было электрическим. Это вообще чудо для человека", - подчеркнул белорусский лидер.

"Электромобили. Уже сегодня все ринулись. Тоже кусок большой. И экономику надо же развивать. А без электрической энергии какая экономика? Мы же машиностроительная страна. Да и в сельском хозяйстве. Мы практически везде можем перевести наш транспорт в сельском хозяйстве, вообще по стране, на электричество", - сказал Президент.

Он напомнил, что руководитель Национальной академии наук обещал разработать в Беларуси отечественную электробатарею, что в случае успеха позволило бы не закупать соответствующие комплектующие за рубежом.

"Вот это будет прорыв. Вот пусть наши ученые покажут свою прыть. Получите неимоверные деньги за это. Тем более, это ж не новинка", - сказал Александр Лукашенко.

Криптовалюта - один из вариантов ухода от долларовой зависимости

Вопрос о строительстве второй АЭС уже давно витал в воздухе. Президент поручал правительству проработать: расширять действующую или все-таки возводить новую станцию? Александр Лукашенко предлагает взвесить все за и против. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Первый вариант - строительство нового энергоблока на станции в Островце как второй очереди БелАЭС. Там есть все условия и специалисты: площадка для размещения, производственная, технологическая, социальная инфраструктура. Значит, есть возможность построить дешевле. "И грунты там уже исследованы от а до я, там ничего уже не надо доисследовать", - констатировал Александр Лукашенко.

Второй вариант - сооружение новой станции на востоке страны, где это позволяют грунты. Соответствующая площадка рассматривалась еще при принятии решения о строительстве уже действующей АЭС. Строительство с нуля на новом месте потребует в большем объеме финансовых вложений и организационных решений, но даст мощный импульс для развития восточного региона. "Тоже из медвежьего угла превратим восточный регион в высокоразвитую территорию Беларуси. Это новые рабочие места, привлечение инвестиций, реализация инновационных проектов и внедрение новых технологий", - сказал Президент.

"С Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным мы обсуждали наше сотрудничество в ядерной энергетике в ходе встречи на Мировой атомной неделе в конце сентября этого года. Понимание и поддержка с российской стороны есть, очередь за нами", - отметил глава государства.

Развитие атомной энергетики будет увязано с ростом электропотребления

Логика правительства - развитие атомной энергетики будет увязано с ростом электропотребления. А сегодня это именно так. Прибавляют и население, и реальный сектор. Работают стимулы. Электрокотлы в крупных городах, теплицы в АПК, электромобили. Таких авто у нас - больше 44 тыс. Развиваются дата-центры и майнинговые фермы.

Каранкевич: Принято решение о строительстве третьего блока на БелАЭС

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"По результатам совещания принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции, реализации второй очереди - сооружения третьего энергоблока. И параллельно будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. Это дополнительное изыскание будет проходить на тему того, где возможно в дальнейшем в условиях роста электропотребления (если потребуется дальнейшее удовлетворение роста электропотребления за счет атомной энергетики) развитие атомной энергетики, и именно в Могилевском регионе".

Третий блок на БелАЭС потребует более тысячи человек персонала

Белорусская АЭС работает стабильно и надежно, все в штатном режиме. Там решение о расширении восприняли с воодушевлением. Готовы двигаться дальше.

Сергей Бобович, гендиректор Белорусской атомной станции:

"Укомплектованность полная. Мы сегодня пополняемся выпускниками вузов, ссузов. Необходимости в притоке при работе на двух блоках у нас нет. Понятно, что сейчас с развитием дальнейшей атомной энергетики одной из основных задач будет подготовка персонала уже для третьего блока".

Отвечая на вопрос, сколько человек может понадобиться под расширение станции, Сергей Бобович сказал: "Думаю, что более тысячи".

Развитие атомной энергетики в Беларуси