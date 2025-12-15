Лукашенко: Беларусь и Иран могут многое сделать в развитии торгово-экономических отношений

Беларусь и Иран могут многое сделать в развитии торгово-экономических отношений. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел этой страны Аббасом Аракчи.

Темп сотрудничества держим неплохой. Но возможности куда больше. В Иране пользуются спросом товары деревообработки, химической промышленности, калийные удобрения. Беларусь готова к реализации совместных проектов в области промышленной кооперации по созданию производств техники.

Лукашенко: Экономика для нас приоритет приоритетов

Глава государства в первую очередь поблагодарил Аббаса Аракчи за визит в Беларусь в это непростое время, когда международная обстановка остается напряженной. "Видимо, потому, что это одна из самых близких, дружественных стран для вашей страны", - предположил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что во время таких визитов стороны, как правило, подводят определенные итоги и намечают рабочие планы на будущее, на ближайшую и более отдаленную перспективу. В этом смысле визит министра иностранных дел Ирана в Беларусь не исключение. Обе страны уже реализуют дорожную карту всестороннего сотрудничества на 2023-2026 годы, и необходимо совместными усилиями планировать дальнейшее развитие взаимоотношений.

"Думаю, вы согласитесь с тем, что у нас в принципе нет никаких проблем в политико-дипломатических отношениях между двумя странами. Но, думаю, вы тоже согласитесь, основой всего является экономика, торгово-экономические отношения между Беларусью и Ираном. В этом плане мы с вами, мягко говоря, можем сделать очень много", - уверен белорусский лидер.

"Для нас приоритет приоритетов - это экономика. Поэтому я предлагаю не только поговорить о торгово-экономических отношениях с такой огромной страной, которой является Иран, где мы можем многое сделать для Ирана, у нас есть определенные возможности и интерес, но также, может быть, и определить некоторые направления той дорожной карты, того плана, который будет определен на ближайшую перспективу", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко, вспоминая о своих визитах в Иран, состоявшихся переговорах и достигнутых договоренностях, обратил внимание на обязательность и надежность Беларуси в качестве делового партнера. "Я не обнаружил, чтобы мы, со стороны Беларуси, не выполнили хоть один из пунктов договоренностей. Это наша принципиальная позиция, мы всегда ее придерживаемся в договоренностях с другими странами - свято выполнять то, что мы пообещали", - заявил Президент.

Глава государства также передал самые добрые поздравления и пожелания верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и Президенту этой страны Масуду Пезешкиану.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана:

"Я благодарен вам за возможность встречи. Разрешите передать вам приветствия от верховного лидера Ирана Али Хаменеи и Президента Масуда Пезешкиана. Как вы правильно отметили, наши отношения полностью дружественные, нет никаких препятствий и проблем. Основа нашего взаимодействия - это экономическое сотрудничество, которое развивается ежедневно. Ваш визит в Тегеран и визит Президента Ирана господина Пезешкиана в Минск были действительно ключевыми вехами в развитии двустороннего взаимодействия".

Недавно прошло очередное заседание межправкомиссии. Достигнуты предметные договоренности. Визит министра в том числе и для того, чтобы все детально проработать. Уже после встречи с Президентом, глава МИД Ирана вышел к журналистам поделиться впечатлениями и планами.

"У меня была очень плодотворная встреча с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Между странами двустороннее взаимодействие развивается плодотворно. С политической точки зрения налажено конструктивное взаимодействие. Страны по всем вопросам взаимодействуют на международной арене, проходят политические консультации", - сказал министр.

Летом на переговорах президенты Беларуси и Ирана подтвердили готовность развивать двустороннее сотрудничество. Как было отмечено лидерами, закрытых тем нет. Взаимодействие может быть эффективным по всем вопросам - от обеспечения продовольственной безопасности до военно-технического взаимодействия. Тем более, что на мировую повестку Минск и Тегеран смотрят с единых позиций.