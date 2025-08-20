Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко: Беларусь и Иран успешно противостоят агрессивной санкционной войне со стороны Запада

Лукашенко: Беларусь и Иран успешно противостоят агрессивной санкционной войне со стороны Запада

Беларусь назвал экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введенные против Минска и Тегерана коллективным Западом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Иран, будучи ответственными участниками международного сотрудничества, разделяют общие ценности и принципы взаимодействия суверенных государств. "Стремимся к построению многополярного мира, где каждая страна самостоятельно определяет свой путь развития без вмешательства извне", - констатировал он.

"Беларусь считает экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введенные против Минска и Тегерана коллективным Западом, - заявил глава государства. - Наши республики успешно противостоят этой агрессивной и лицемерной санкционной войне".

Президент БеларусиАлександр ЛукашенкопереговорыБеларусь-Иран