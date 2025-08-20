Лукашенко: Беларусь и Иран успешно противостоят агрессивной санкционной войне со стороны Запада news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/812b8edc-9ede-4481-96d5-77f5bbdaf0d2/conversions/6479556d-47d9-4ba5-b655-41a2ccd88973-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/812b8edc-9ede-4481-96d5-77f5bbdaf0d2/conversions/6479556d-47d9-4ba5-b655-41a2ccd88973-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/812b8edc-9ede-4481-96d5-77f5bbdaf0d2/conversions/6479556d-47d9-4ba5-b655-41a2ccd88973-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/812b8edc-9ede-4481-96d5-77f5bbdaf0d2/conversions/6479556d-47d9-4ba5-b655-41a2ccd88973-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь назвал экономическим терроризмом незаконные ограничительные меры, введенные против Минска и Тегерана коллективным Западом. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Иран, будучи ответственными участниками международного сотрудничества, разделяют общие ценности и принципы взаимодействия суверенных государств. "Стремимся к построению многополярного мира, где каждая страна самостоятельно определяет свой путь развития без вмешательства извне", - констатировал он.