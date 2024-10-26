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Лукашенко: Беларусь продолжит участвовать в организации обмена телами и пленными между РФ и Украиной
Беларусь будет способствовать обмену телами и пленными между Россией и Украиной. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналистам "Центрального телевидения" на НТВ на полях саммита БРИКС в Казани, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко заявил, что определенные контакты между Беларусью и Украиной сохраняются. Президент пояснил, что в СМИ мелькают новости о посредничестве ОАЭ в обмене телами и военнопленными между Россией и Украиной, но сам процесс организован при непосредственном участии белорусов. "Это все происходит на нашей территории. Это все происходит нашими руками", - сказал глава государства.
Он напомнил, что последние такие обмены состоялись буквально недавно. "И дальше, если россияне этого захотят (украинцы хотят), мы будем способствовать этому процессу. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем и будем выполнять, в том числе и по детям - уполномоченный их, уполномоченный ваш по правам ребенка, наш уполномоченный и депутаты нашего парламента в это вовлечены. Я это поддерживаю", - подчеркнул белорусский лидер.
"Поэтому у нас нормальные с ними (украинцами. - Прим. ред.) контакты, мы можем передать им любой сигнал. Если у них есть вопросы, они могут их задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы Российской Федерации, прежде всего военным. Если есть такие вопросы, мы передаем сразу же", - добавил Александр Лукашенко.
На соответствующие контакты, по его словам, уполномочены некоторые депутаты, дипломаты и военные. "Все, на что украинцы согласны", - сказал Президент.
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