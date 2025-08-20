Лукашенко: Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнера news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a0837d-c696-49ca-b58c-8e86ca641cd4/conversions/b793573f-c4ef-497f-8bdd-9ba72b97fa6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a0837d-c696-49ca-b58c-8e86ca641cd4/conversions/b793573f-c4ef-497f-8bdd-9ba72b97fa6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a0837d-c696-49ca-b58c-8e86ca641cd4/conversions/b793573f-c4ef-497f-8bdd-9ba72b97fa6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57a0837d-c696-49ca-b58c-8e86ca641cd4/conversions/b793573f-c4ef-497f-8bdd-9ba72b97fa6e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь рассматривает Иран как важного политического и экономического партнера. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко назвал переговоры с Масудом Пезешкианом весьма содержательными, а атмосферу, в которой состоялась эта встреча, - теплой и конструктивной. "Иначе быть не могло. Наши суверенные государства связывает более 30 лет плодотворного сотрудничества, основанного на искренней дружбе и уважении", - обратил внимание глава государства.

Президент Беларуси заверил, что для Минска и Тегерана не существует закрытых тем: "В выстраивании диалога мы всегда исходим из принципа взаимного доверия и обязательно учитываем интересы друг друга".