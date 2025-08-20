3.69 BYN
Лукашенко: Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнера
Беларусь рассматривает Иран как важного политического и экономического партнера. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко назвал переговоры с Масудом Пезешкианом весьма содержательными, а атмосферу, в которой состоялась эта встреча, - теплой и конструктивной. "Иначе быть не могло. Наши суверенные государства связывает более 30 лет плодотворного сотрудничества, основанного на искренней дружбе и уважении", - обратил внимание глава государства.
Президент Беларуси заверил, что для Минска и Тегерана не существует закрытых тем: "В выстраивании диалога мы всегда исходим из принципа взаимного доверия и обязательно учитываем интересы друг друга".
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь рассматривает Иран в качестве важного политического и экономического партнера не только в Азиатском регионе, но и на международной арене в целом. "За последние годы совместными усилиями нам удалось достичь серьезного прогресса: быстрыми темпами развиваем взаимодействие по различным направлениям, приоритетным для обеих стран", - сказал он.