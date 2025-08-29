Лукашенко: Беларуси следует развиваться тихо, без всяких рывков, по-китайски

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, как белорусы поступили по-китайски в ситуации выбора между Востоком и Западом, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, каким он видит будущее Беларуси, глава государства обратил внимание, что наша страна исторически и географически находится между Востоком и Западом, и поэтому ее всегда подталкивают к выбору той или иной стороны. Особенно остро это ощущалось в период после распада Советского Союза.

"В те времена, после распада Советского Союза, я часто говорю об этом, Беларусь была самой советской республикой. Она была самой преданной республикой в составе Советского Союза, - заметил Президент. - Наш народ - интернациональный, он привык жить в дружбе, согласии".

В начале 1990-х экономика Беларуси оказалась в сложном положении в силу того, что были разрушены кооперационные связи. Раньше ведь сюда приходили комплектующие, ресурсы из России, Казахстана, Украины, стран Балтии. А в Беларуси создавали конечный продукт для продажи внутри Советского Союза и за его пределами.



"Кстати, этим объясняется высокий уровень интеллектуального, образовательного развития нашего народа. Потому что мы создавали конечный продукт: тракторы, автомобили, сельскохозяйственное производство, химия, нефтехимия и так далее. Все было заточено на создание конечного продукта", - пояснил глава государства. Он обратил внимание, что производимый в Беларуси товар был самого высокого качества, потому что иначе его бы попросту не покупали за рубежом.

Разрыв всех налаженных цепочек был очень болезненным как для экономики, так и для страны в целом. И в то время остро встал вопрос выбора - в какую сторону двигаться дальше, по какому пути развивать страну.



"Националисты наши кричали (которые привели Украину к войне, кстати): да нам не надо Китай, нам не надо Россия, нам надо свой путь, а если что, то с поляками или с американцами, - напомнил о тех событиях Президент. - Если бы мы тогда поступили не по-китайски, а рванули на Запад, мы бы сегодня страны не имели, она бы просто развалилась. У нас не было бы экономики. И у нас, как в некоторых постсоветских республиках, перманентно были бы эти цветные революции. Это был бы подарок Западу".

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси в ситуации сложного выбора поступили, образно говоря, по-китайски, то есть спокойно, вдумчиво, без резких революционных решений. "Успокоившись, поняли: то, что есть, бросать не надо. Надо это развивать, совершенствовать, модернизировать. И не надо терять наших друзей, которые нам сырье, ресурсы поставляли, и не надо терять наши рынки, где мы продавали эту продукцию", - заявил Президент. По его мнению, именно таким образом Беларуси следует развиваться и в дальнейшем: тихо, спокойно, без всяких рывков, эволюционно.

По словам главы государства, непростую ситуацию, в которой в силу географических и исторических причин находится Беларусь, отметил даже Президент США Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре. "В мире нет такой страны, как мы, которая бы находилась в таком сложном положении. Когда мы разговаривали с Дональдом (по телефону 15 августа. - Прим. БЕЛТА), 35 минут мы где-то обсуждали некоторые проблемы… Он, наверное, не был настроен на такой разговор. Но мы заговорились и он мне обронил такую фразу: я тебе желаю, говорит, успехов, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер", - рассказал подробности состоявшейся беседы Александр Лукашенко.