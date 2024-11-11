Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна ее отразить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 12 декабря во время заседания Совета безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Будем принимать и определенные упреждающие действия, чтобы наши вероятные противники и соперники понимали, что с нами лучше не связываться, что с нами надо жить дружно. Мы на это нацеливаем всю политику нашего государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.