Лукашенко дал письменное интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа"

"Мы с самого начала разглядели этот потенциал и не прогадали. За 20 с лишним лет ШОС сформировала уникальную модель региональной безопасности и развития на основе многостороннего сотрудничества. Организация доказала, что вопросы безопасности можно решать не за счет конфронтации, а через совместные меры - обмен разведывательными данными, проведение учений, выстраивание доверия между государствами. Благодаря этому удалось предотвратить сотни террористических актов и создать систему, которая стабилизирует Евразию", - отметил белорусский лидер.