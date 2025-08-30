3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Лукашенко дал письменное интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа"
Шанхайская организация сотрудничества уверенно становится дипломатическим игроком глобального уровня. В этом убежден Александр Лукашенко. Свою позицию Президент обозначил в письменном эксклюзивном интервью "Синьхуа" накануне своего визита в Китай.
"Мы с самого начала разглядели этот потенциал и не прогадали. За 20 с лишним лет ШОС сформировала уникальную модель региональной безопасности и развития на основе многостороннего сотрудничества. Организация доказала, что вопросы безопасности можно решать не за счет конфронтации, а через совместные меры - обмен разведывательными данными, проведение учений, выстраивание доверия между государствами. Благодаря этому удалось предотвратить сотни террористических актов и создать систему, которая стабилизирует Евразию", - отметил белорусский лидер.