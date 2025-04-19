Лукашенко: Финансовые показатели деревообработки говорят о том, где наши деньги и наша перспектива

Финансовые показатели деревообрабатывающей отрасли говорят о том, где наши деньги и наша перспектива. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая деревообрабатывающий участок № 2 Оршанского лесхоза в агрогородке Копысь, сообщает БЕЛТА .

Министр лесного хозяйства Александр Кулик доложил Президенту об обеспечении лесхозов современной лесозаготовительной техникой, а деревообрабатывающей отрасли - древесным сырьем. Говоря про экспорт, Александр Кулик отметил, что продукция поставляется на рынки 16 стран. Было отмечено, что финансовые результаты в деревообрабатывающей отрасли улучшились.

"Вот это говорит о том, где наши деньги и наша перспектива. Даже не в нефтепереработке. У нас свое сырье, это надо развивать. И все, что соответствует этому сырью", - подчеркнул Александр Лукашенко.