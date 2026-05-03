Трамп получил от Ирана условия мира, но усомнился в их приемлемости
Автор:Редакция news.by
В ответ на инициативу Штатов Иран через Пакистан передал США свой план соглашения об окончательном прекращении войны. Документ состоит из 14 пунктов.
Трамп заявил, что намерен в ближайшее время ознакомиться с ним. Однако предположил, что вряд ли сочтет его приемлемым. Глава Белого дома считает, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену.
Среди основных требований Тегерана - гарантии ненападения, вывод американских сил из региона, снятие морской блокады, разблокировка активов, выплата репараций, отмена санкций и завершение боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. Тегеран настаивает на решении ключевых вопросов в течение месяца.