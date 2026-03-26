Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР

26 марта завершился визит Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Президента Беларуси лично проводил Председатель КНДР Ким Чен Ын.

А за несколько часов до этого произошел исторический момент. Александр Лукашенко и Лидер КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР. Фундаментальный документ отражает новые реалии в отношениях между двумя странами.

О принципиально новом этапе взаимоотношений заявил и наш Президент во время переговоров с Лидером Корейской Народно-Демократической Республики. Объяснил Александр Лукашенко, почему некоторые страны будут не в восторге от сотрудничества Минска и Пхеньяна. Также Александр Лукашенко отметил, что оба наших народа сближают общие интересы: патриотизм и сохранение исторической памяти.

Президент о сотрудничестве с КНДР

Глава белорусского государства прежде всего поблагодарил лидера КНДР за приглашение посетить эту страну с визитом и за радушный прием, особо отметив, что это первый его визит в КНДР. Обратил внимание Президент и на определенную историческую схожесть Минска и Пхеньяна, которые были сильно разрушены, практически стерты с лица земли в результате военных действий, а затем была проделана масштабная работа по восстановлению этих городов.

"Я вам по-дружески могу сказать, как человек увидевший уже все в этом мире: вашу страну ждет великое будущее с этим трудолюбивым, дисциплинированным народом. И второе, что я увидел: вы умеете делать все, и вы это делаете так, как никто другой", - сказал Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что эти слова сказаны им не просто в знак уважения, они отражают действительность.

Глава государства отметил, что, невзирая на географическую отдаленность, белорусский и корейский народы сближают общие интересы - патриотизм, сохранение исторической памяти и глубокое уважение к старшему поколению.

"Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но тем не менее переходим на новый этап, - подчеркнул Президент. - Да, мы действительно не имели тесного сотрудничества, в основном по нашей вине. Но я искренне рад отметить, что взаимодействие между нами в настоящий момент значительно активизировалось". В частности, возобновлена работа межправительственной комиссии под руководством заместителей, глав правительств двух стран, плодотворно сотрудничают внешнеполитические ведомства.

И важный церемониал официального визита Президента в КНДР: Александр Лукашенко и Ким Чен Ын обменялись подарками.

Обсудили стороны и кооперацию в различных сферах. Так, КНДР заинтересована в наращивании экономических отношений с Беларусью, а также в развитии сотрудничества в сфере здравоохранения.

По словам Юрия Шулейко, заместителя премьер-министра Беларуси, экономическое сотрудничество Беларуси и КНДР постепенно развивается, в том числе при активном содействии посольства этой страны в Минске. В основе взаимной торговли - поставки продовольственной продукции из Беларуси (включая сухое молоко и мясную продукцию), а также фармацевтической и сельскохозяйственной. Кроме того, в КНДР работают отечественные БЕЛАЗы. "Это первые шаги в тех направлениях, которые мы в дальнейшем будем продвигать в ближайшее время", - сказал вице-премьер.