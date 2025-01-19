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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

19 января состоялся телефонный разговор между президентами Беларуси и России. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись поздравлениями с великим праздником Крещения Господнего. Президент России попросил передать наилучшие пожелания белорусскому народу, поздравить всех православных белорусов.

Обсудили и актуальные рабочие вопросы двустороннего взаимодействия. Интенсивность белорусско-российского сотрудничества во всех сферах, как подчеркнули лидеры, необходимо поддерживать.

Договорились главы государств и о дальнейших контактах.

Александра ЛукашенкоВладимир Путин