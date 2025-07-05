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Лукашенко: Идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем - время наше будет сочтено
Автор:Редакция news.by
Лукашенко: Идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем - время наше будет сочтеноnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0220f7ec-45ab-47c9-a691-cf9701bed26b/conversions/39070633-4dcd-4d36-9775-8e5f3c22982c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0220f7ec-45ab-47c9-a691-cf9701bed26b/conversions/39070633-4dcd-4d36-9775-8e5f3c22982c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0220f7ec-45ab-47c9-a691-cf9701bed26b/conversions/39070633-4dcd-4d36-9775-8e5f3c22982c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0220f7ec-45ab-47c9-a691-cf9701bed26b/conversions/39070633-4dcd-4d36-9775-8e5f3c22982c-xl-___webp_1920.webp 1920w
Лучше под мирным светлым небом бороться за историческую правду, чем воевать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на открытии музея Славы Могилевщины, сообщает БЕЛТА.
Президент подчеркнул важность сохранения исторической правды: "Сейчас идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем эту борьбу - время наше будет сочтено. Поэтому мы вцепились в эту историческую память. И вообще, подвиг нашего советского народа, в том числе на белорусской земле, - это гордость для любого народа. Ни один бы народ от этого не отказался".
"Лучше под мирным светлым небом бороться за наше прошлое. Для чего? Во имя будущего. Лучше под мирным небом жить, чем воевать", - сказал Александр Лукашенко.