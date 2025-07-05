Лукашенко: Идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем - время наше будет сочтено

Лучше под мирным светлым небом бороться за историческую правду, чем воевать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на открытии музея Славы Могилевщины, сообщает БЕЛТА.

Президент подчеркнул важность сохранения исторической правды: "Сейчас идет борьба за головы, за мозги наших людей. Проиграем эту борьбу - время наше будет сочтено. Поэтому мы вцепились в эту историческую память. И вообще, подвиг нашего советского народа, в том числе на белорусской земле, - это гордость для любого народа. Ни один бы народ от этого не отказался".