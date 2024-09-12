Лукашенко: Китай - основной столп и опора в БРИКС

"Если оценивать в целом БРИКС и Китай, я трудно представляю БРИКС без Китая. Китай - это мощь. Прямо можно сказать - это уже первая страна в мире. Ну ладно, вторая после США. Я считаю, что первая. Особенно с тем прогрессом, который сегодня существует в Китае, - точно первая страна. Это благо, когда Китай в ШОС или БРИКС. Это один из столпов, основная опора этой организации. Поэтому БРИКС должна быть довольна сотрудничеством с Китаем, что Китай входит в эту организацию", - заявил глава государства.