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Лукашенко: Китай - основной столп и опора в БРИКС
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Китай основным столпом и опорой в БРИКС. Об этом он сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN, сообщает БЕЛТА.
"Если оценивать в целом БРИКС и Китай, я трудно представляю БРИКС без Китая. Китай - это мощь. Прямо можно сказать - это уже первая страна в мире. Ну ладно, вторая после США. Я считаю, что первая. Особенно с тем прогрессом, который сегодня существует в Китае, - точно первая страна. Это благо, когда Китай в ШОС или БРИКС. Это один из столпов, основная опора этой организации. Поэтому БРИКС должна быть довольна сотрудничеством с Китаем, что Китай входит в эту организацию", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что БРИКС - это молодая организация, и ей еще развиваться и развиваться. "Все только начинается. Процессы бурные в мире, и хорошо, что существует такая организация. Для перспективы, для развития этой организации Китай неоценим", - уверен Президент.
Он также отметил членство в БРИКС Индии, которая сейчас набирает обороты в своем развитии. "Это вообще гигантские локомотивы. Добавьте сюда Российскую Федерацию - мировую кладовую по ресурсам", - добавил белорусский лидер.
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