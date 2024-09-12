Лукашенко: Нам надо районные центры связать с агрогородками - наиважнейший вопрос

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Александр Лукашенко поставил задачу привести в порядок дороги между районными центрами и агрогородками, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси реализуется масштабная государственная программа "Дороги Беларуси". 2025 год - завершающий, поэтому на следующую пятилетку будет разрабатываться новая программа. В планах, в частности, реконструировать дорогу от Гомеля до Бреста (М-10) и завершить строительство трассы Минск-Полоцк-Витебск.

"И практически все. Крупные дороги мы построили, с областными центрами из Минска мы имеем хорошую связь", - отметил Александр Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что автомобильные дороги не ограничиваются международными и республиканскими трассами. "Нам надо районные центры связать с агрогородками - наиважнейший вопрос, если мы хотим, чтобы люди на селе жили и не были обижены. Они этого заслуживают. Поэтому в этой большой программе надо предусмотреть строительство дорог от районных центров до всех агрогородков. С агрогородками в течение года мы определимся, где они будут и какие (потому что идет объединение хозяйств и так далее), и будем строить эти дороги", - сказал Президент.

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Более половины дорог уже есть, но их надо модернизировать и привести в порядок, потребовал глава государства.

"300 километров на гравии", - уточнил вице-премьер Анатолий Сивак.

"Это почти ничего. Поэтому мы построим с твердым покрытием, а остальные дороги восстановим, - заявил Александр Лукашенко. - Конечно, есть крупные поселки, крупные деревни. Они обычно находятся на трассах от районного центра до агрогородков. Там, где нет - предусмотрим также подъездную дорогу с учетом перспектив".

Президент также обратил внимание, что строительство и ремонт дорог - это немалые деньги. По информации Министерства транспорта и коммуникаций, чтобы провести текущий, то есть ямочный ремонт одного километра дороги, требуется Br350 тыс. А на полную реконструкцию, когда из двух полос делают полноценные четыре, - в среднем Br10 млн.

"Мы тратим деньги, которые платят перевозчики, транспортируя грузы в основном по международным магистралям, основным республиканским дорогам. Мы с них берем деньги и вкладываем в дорожную сеть. В том числе и из бюджета. И если мы не будем основные трассы поддерживать в нормальном состоянии, к нам никто не поедет. Значит, не будет денег вообще на дорожное строительство. Поэтому люди должны понимать, что мы торопимся и прежде всего строим, приводим в порядок и ведем ремонт на этих основных трассах. Каждый год. И будем это делать, потому что они приносят нам деньги", - пояснил глава государства.