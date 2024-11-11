Лукашенко направил поздравление с Днем образования Республики в Словакию и пригласил Фицо в Минск

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Словакии Петера Пеллегрини и премьер-министра этой страны Роберта Фицо с национальным праздником - Днем образования Республики. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Нас связывают общие страницы героической борьбы против фашизма, долгие годы успешного и плодотворного сотрудничества, крепких и устойчивых деловых, общественных, гуманитарных контактов, - говорится в поздравлении в адрес Президента Словакии. - Несмотря на стереотипы и искусственные барьеры в Европейском регионе, для наших стран и народов открыты все пути для доброжелательных и взаимовыгодных отношений".

Александр Лукашенко обратил внимание, что Минск намерен развивать партнерские и дружественные связи с Братиславой по широкому спектру направлений. "Поэтому предлагаю по дипломатическим каналам в ближайшее время согласовать план первоочередных шагов по возобновлению нашего сотрудничества с главным акцентом на проекты в области торговли, инвестиций и промышленной кооперации", - отметил Президент.

В поздравительном послании премьер-министру Роберту Фицо глава государства подчеркнул, что Беларусь является открытой страной, ориентированной на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с дружественной Словакией. "Это необходимо не только нашим народам и экономикам. Движение навстречу вопреки навязанным барьерам очень востребовано в регионе. Минск и Братислава могут и должны убедить всех, что непосредственный диалог всегда лучше, чем конфронтация, - говорится в поздравлении. - Путь непростой, но, оценивая Ваши действия и высказывания, я верю, что любое дело нам под силу. Уверен, Вы не сомневаетесь в серьезности намерений Беларуси содействовать возобновлению мирного сотрудничества в Европе".