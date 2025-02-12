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Лукашенко назвал формулу взаимоотношений между государством и частным бизнесом
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями частных предприятий озвучил простую формулу взаимоотношений с бизнесом. Главное - работать честно, и тогда государство и лично Президент во всем окажут поддержку, пишет БЕЛТА.
"Работайте честно. Вы для нас не чужие. Вот для меня лично. Поэтому если кто-то нарушает эту линию, доведите до меня позицию этих людей. И не берите чужое. Тогда мы с вами будем в добрых отношениях. Особенно не залазьте в государственный карман, - сказал глава государства. - Поэтому давайте по-человечески выстраивать отношения. Но я всегда готов защитить порядочного, честного человека. И особенно предпринимателя. Они же на нас работают, на страну. А мы должны вас защищать и на вас работать. Простая формула отношений".
"Нет более ответственного, простите за нескромность, Президента в плане производства и бизнеса, чем в Беларуси. Нет и не будет. Потому что вы мне не платите. У нас нет на этажах сидящих, которые с вас собирают дань, как это было в Украине. Я это хорошо знаю. Этого никогда не будет. Так цените вы это", - подчеркнул белорусский лидер.