Лукашенко назвал формулу взаимоотношений между государством и частным бизнесом

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями частных предприятий озвучил простую формулу взаимоотношений с бизнесом. Главное - работать честно, и тогда государство и лично Президент во всем окажут поддержку, пишет БЕЛТА.

"Работайте честно. Вы для нас не чужие. Вот для меня лично. Поэтому если кто-то нарушает эту линию, доведите до меня позицию этих людей. И не берите чужое. Тогда мы с вами будем в добрых отношениях. Особенно не залазьте в государственный карман, - сказал глава государства. - Поэтому давайте по-человечески выстраивать отношения. Но я всегда готов защитить порядочного, честного человека. И особенно предпринимателя. Они же на нас работают, на страну. А мы должны вас защищать и на вас работать. Простая формула отношений".