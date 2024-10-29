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Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов, которые будут работать на селе. Об этом глава государства заявил на областном фестивале "Дожинки-2024" в Полоцке, сообщает БЕЛТА.
"Село должно идти в ногу со временем. Нам надо вернуть в деревню молодежь и приобщить ее к решению инновационных задач, создать условия для этого и давать возможность проявить себя. Нам надо доверять молодежи", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он заметил, что в стране появилось много молодых фермеров, они занимаются выращиванием различных видов продукции - от фундука до яблок и арбузов.
"И если мы говорим об условиях, нельзя игнорировать и материальные стимулы. Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов, которые едут работать на село (арендное жилье, финансовое, транспортное обеспечение и так далее)", - заявил Президент.
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