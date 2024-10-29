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Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе

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Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов, которые будут работать на селе. Об этом глава государства заявил на областном фестивале "Дожинки-2024" в Полоцке, сообщает БЕЛТА.

"Село должно идти в ногу со временем. Нам надо вернуть в деревню молодежь и приобщить ее к решению инновационных задач, создать условия для этого и давать возможность проявить себя. Нам надо доверять молодежи", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заметил, что в стране появилось много молодых фермеров, они занимаются выращиванием различных видов продукции - от фундука до яблок и арбузов.

"И если мы говорим об условиях, нельзя игнорировать и материальные стимулы. Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов, которые едут работать на село (арендное жилье, финансовое, транспортное обеспечение и так далее)", - заявил Президент.

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