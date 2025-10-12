3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Лукашенко о конфликте в Украине: Надо сесть и договориться
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости срочного разрешения украинского конфликта. Это прозвучало в интервью телеканалу "Россия". Фрагмент вышел в эфире 12 октября.
"В последнее время все больше был склонен обвинять европейских лидеров и европейские страны в недоговороспособности. Но в последние дни мы получаем информацию, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки, которые очень хотят продвижения, не в России, которая готова к продвижению, и не в европейских лидерах, а больше проблем у Владимира Александровича Зеленского. Думаю, он все понимает - вы же сами представляете, в каком он положении. Мне кажется, что Владимир Александрович склонен к тому, чтобы на него было со стороны мощнейшее давление, и тогда под этим давлением будут приняты соответствующие решения", - отметил глава государства.
"Но действовать надо срочно, потому что, как бы там ни было, Россия продвигается на фронте. Я это говорю ответственно, поскольку фактически каждый день наблюдаю. Это может привести к исчезновению Украины как государства", - подчеркнул белорусский лидер.
Он добавил, что в этом конфликте есть свои интересы у западных соседей Украины.
"Посмотрите на этих одуревших соседей с запада Украины. Известные уже силы и государства видят себя в Западной Украине. Они уже готовы оттяпать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны. Тоже понимаете, о чем идет речь. Поэтому там замес очень серьезный", - сказал Александр Лукашенко.
"Хотелось бы, в очередной раз скажу, чтобы Президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастья ему на территории Украины никто не принесет, кроме славянских государств. Потом надо сесть и договориться", - отметил Президент Беларуси.
Настораживающе звучат рассуждения о возможности поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Это может грозить эскалацией ситуации.
"Нам надо в этом плане успокоиться. Я как-то говорил уже, что у нашего друга Дональда Трампа определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам. Поэтому он, мне кажется, где-то так наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом он немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо так в лоб это воспринимать, что вот завтра оно и "полетит", - сказал Александр Лукашенко.
"Сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо. Чтобы не скатиться в эту колею, когда будет к этому серьезному яду применено противоядие, он понимает, что этого быть не должно, и думаю, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немножко его как личность. Поэтому все будет нормально", - заключил глава государства.