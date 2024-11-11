Лукашенко о разговоре с Путиным: Когда старший брат с младшим встречается, тематика слишком обширная

"Когда старший брат с младшим встречается, тематика слишком обширная. Говорили обо всем: и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему. Я ему рассказал, приветы передал с Ближнего Востока, где мы недавно были (речь о визитах в Оман и ОАЭ - прим. ред.)", - сказал глава государства.