3.41 RUB
3.42 USD
3.56 EUR
Лукашенко о разговоре с Путиным: Когда старший брат с младшим встречается, тематика слишком обширная
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам, о чем 25 декабря говорил с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.
"Когда старший брат с младшим встречается, тематика слишком обширная. Говорили обо всем: и о личном, и о государственном, о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему. Я ему рассказал, приветы передал с Ближнего Востока, где мы недавно были (речь о визитах в Оман и ОАЭ - прим. ред.)", - сказал глава государства.
Как сообщалось, Александр Лукашенко и Владимир Путин 25 декабря после неформального саммита СНГ провели двустороннюю встречу. Лидеры стран общались порядка полутора часов один на один.
Президент
Все
Постояльцы Логишинского дома милосердия отметили католическое Рождество
Лукашенко отметил, что Россия готова поставлять в Германию газ
"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"
Пашинян предупредил Лукашенко, что Армения примет участие в следующем саммите ЕАЭС по видеосвязи
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Гендиректор ВОЗ сообщил, что находится в безопасности после атаки Израиля на аэропорт в Сане
Глава ВОЗ был в аэропорту Саны в момент авиаудара ЦАХАЛ
Россию назвали главной угрозой - парламент Молдовы принял новую стратегию обороны
Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
Регионы
Все
Происшествия
Все