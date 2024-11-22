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Лукашенко о сотрудничестве с Израилем: Если найти правильную дорогу, у нас будут добрые отношения
Если найти правильную дорогу, у Беларуси будут добрые отношения с Израилем. Такое мнение выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений, информирует БЕЛТА.
"Не знаю, как Ярошевичу (новый посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич. - Прим. БЕЛТА) будет работаться в Израиле, там непросто будет. Но если он найдет правильную дорогу, то с Израилем у нас также будут добрые отношения, - убежден Президент. - Там есть много тех, кто не хотел бы выстраивать с нами отношения, но большинство людей, которые ценят и уважают Беларусь. И наших же там предостаточно, которые в свое время уехали, их дети. Как там строить отношения, я думаю, ты лучше меня знаешь".
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