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Лукашенко о сотрудничестве с Израилем: Если найти правильную дорогу, у нас будут добрые отношения

Лукашенко о сотрудничестве с Израилем: Если найти правильную дорогу, у нас будут добрые отношения

Если найти правильную дорогу, у Беларуси будут добрые отношения с Израилем. Такое мнение выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений, информирует БЕЛТА.

"Не знаю, как Ярошевичу (новый посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич. - Прим. БЕЛТА) будет работаться в Израиле, там непросто будет. Но если он найдет правильную дорогу, то с Израилем у нас также будут добрые отношения, - убежден Президент. - Там есть много тех, кто не хотел бы выстраивать с нами отношения, но большинство людей, которые ценят и уважают Беларусь. И наших же там предостаточно, которые в свое время уехали, их дети. Как там строить отношения, я думаю, ты лучше меня знаешь".

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