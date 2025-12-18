Лукашенко о сотрудничестве с США: Надо договариваться и прекращать друг с другом драться

Во время интервью американской телекомпании Newsmax TV Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как видит будущие отношения между США и Беларусью.

"Я думаю, мы договоримся, потому что мы очень похожи, у нас европейские корни, поэтому уверен, что договоримся. Может быть, на рельсах прагматизма. Американцы - люди исключительно прагматичные. Мы тоже, поэтому, я думаю, если мы определимся по основным направлениям нашего прагматизма, то мы договоримся", - подчеркнул глава Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что передал некоторые предложения белорусского прагматизма Джону Коулу (спецпосланнику США в Беларуси. - прим. news.by), которые лежат в плоскости интересов США. Президент убежден, что надо договариваться и прекращать друг с другом драться, особенно сторонникам.

"Мы чего с американцами имеем плохие отношения? - задался вопросом белорусский лидер. - Что мы сделали плохого для США? Ничего. Так почему на нас смотрят искоса? Думаю, надо в результате диалога, который у нас идет, обо всем договориться, и по-мужски надо уметь признавать поражение".

Президент напомнил ведущей телеканала Newsmax TV Грете ван Састерен, что США организовал в 2020 году атаку, и тогда Америка проиграла в этом. "Надо исходить из этого, не надо ходить и кричать по миру, что проиграли. Проиграли. Но давайте сядем спокойно, по-мужски будем двигаться дальше", - отметил он.

Александр Лукашенко выразил желание, чтобы у Беларуси были хорошие отношения с другими странами, и признал, что он - "уходящий Президент", и часто об этом говорит, поэтому не хочет, чтобы проблемы, которые возникли в период его руководства страной, были переложены на новое поколение. "Каждое поколение свои проблемы должно решать само. У нашего поколения, у Трампа и у Лукашенко есть проблемы. Мы их должны решить. Более того, у нас есть общие вопросы, где можем помочь друг другу. Ранее разговор касался Венесуэлы. Вот мы можем вместе там работать? Можем. Я Джону Коулу сказал, что это бесплатно. Мне не надо ничего платить. Бесплатно будем вместе работать в интересах того, чтобы и венесуэльский народ жил в мире, и американский не гиб на чужой земле ради нефти, золота, редкоземельных металлов или в борьбе с наркотиками", - сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что там, где есть возможность сохранить жизнь, надо ее сохранить. "Как бы там хорошо ни было после земной жизни, все-таки хочется жить здесь и сейчас, поэтому мы договоримся с американцами", - подытожил Александр Лукашенко.